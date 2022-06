Digitale Nomaden - hier lässt es sich am besten leben und arbeiten

Folgen FACEBOOK

Etliche Personen mussten während der Corona-Pandemie ihren Arbeitsplatz vom Büro in die eigenen vier Wände verlagern. Viele wollen dies auch in Zukunft so beibehalten oder sogar noch ausweiten. Digitale Nomaden arbeiten schon länger von überall aus der Welt. Der "Digital Nomad Index" zeigt, in welchem Land es sich am besten remote arbeiten lässt.