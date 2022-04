Die teuersten Getränke der Welt

Platz 5: Mendis Coconut Brandy

Den Anfang macht ein Brandy, der seinesgleichen sucht. Wie sein Name schon verrät, wird der "Mendis Coconut Brandy" aus dem Sirup der Kokosnussblüte gebrannt. Er wurde im Jahr 2007 auf den Markt gebracht und ist laut der Webseite "The Drinks Business" der erste klare Brandy seiner Art. Wie "Urban Drinks" in einem Artikel beschreibt, gärt der gewonnene Sirup für die Herstellung des besonderen Weinbrands zuerst in Holzfässern und wird anschließend einmal gefiltert. Im nächsten Schritt wird der Sirup in einer französischen Brennblase zweifach destilliert und erneut in Fässer abgefüllt. Das reine Destillat soll nun nochmals für zwei bis zehn Jahre reifen, bevor es für einen unglaublichen Preis in Höhe von einer Million US-Dollar pro Flasche verkauft wird.

Platz 4: Diva Vodka

Den vierten Platz dieser Liste belegt der teuerste Wodka der Welt. Ihn macht nicht nur seine einzigartige Herstellungsweise unfassbar teuer, sondern auch die Flasche, in der er sich befindet. Der "Diva Vodka" soll laut dem Gourmetmagazin "Falstaff" insgesamt dreifach filtriert werden. Hierbei würden nicht nur Eis, Birkenholzkohle und Sand zum Einsatz kommen, sondern auch echte Edelsteine. Tatsächlich soll die Filtration durch echte Diamanten zu einer besonderen Reinheit der Spirituose führen. Doch diese Eigenschaft rechtfertigt noch nicht den stolzen Preis des edlen Getränks in Höhe von einer Millionen Euro. Der Diva Vodka wird darüber hinaus in einer besonderen Flasche verkauft, in deren Inneren sich eine Reihe von Edelsteinen befinden. Hierbei kann es sich laut "T-Online" um Swarovski-Steine, Goldstücke oder Diamanten handeln.

Platz 3: Henri IV Dudognon Heritage Cognac Grande Champagne

Vom teuersten Wodka geht es nun zum teuersten Cognac der Welt. Der "Henri IV Dudognon Heritage Cognac Grande Champagne" wurde erstmals im Jahr 1776 hergestellt und nach dem französischen König Heinrich IV. von Navarra benannt. Er reift über 100 Jahre lang in Holzfässern und wird vor seinem Verkauf in eine noch luxuriösere Flasche als der Diva Vodka abgefüllt. Sie besteht aus Platin, Sterling-Silber und 24-karätigem Gold. Hinzu kommt noch eine einmalige und unfassbar teure Verzierung mit 6.500 Diamanten. Alles in allem wiegt die Flasche acht Kilogramm und fasst einen Liter des exquisiten Cognacs. Interessenten sollten einen mehr als nur prall gefüllten Geldbeutel mitbringen, denn der Henri IV Dudognon Heritage Cognac Grande Champagne wird nicht unter 1,9 Millionen US-Dollar verkauft.

Platz 2: Pasión Azteca Platinum Liquor

Was kann noch teurer als ein 100 Jahre alter Cognac in einer acht Kilogramm schweren und unglaublich luxuriösen Flasche sein? Ein mehrere Jahre alter Tequila in einer ebenso wertvollen Flasche. Der "Pasión Azteca Platinum Liquor" von der Marke "Tequila Ley .925" wurde im Jahr 2010 vorgestellt und sieht dem Henri IV Dudognon Heritage Cognac Grande Champagne zum Verwechseln ähnlich. Beide Flaschen besitzen nahezu die gleiche Form und bestehen aus Platin, Silber und unzähligen Diamanten. Lediglich in Sachen Gold hat man sich für eine Abweichung entschieden. Während der Henri IV Dudognon Heritage Cognac Grande Champagne mit Gelbgold geschmückt ist, wurde beim Pasión Azteca Platinum Liquor Weißgold verarbeitet. Bei der Füllung der Flasche handelt es sich nicht um einen "Tequila blanco", welcher direkt nach der Destillation abgefüllt wird, sondern um einen "Tequila anejo", der zuvor noch ein paar Jahre in Eichenholzfässern gereift ist. Neben den Ausgaben für Salz und Zitrone, müssen leidenschaftliche Tequila-Trinker für den Pasión Azteca Platinum Liquor zusätzlich noch rund 3,5 Millionen US-Dollar auf den Tisch legen.

Platz 1: D’Amalfi Limoncello Supreme

Nachdem sich die bisherigen Getränke mit ihren Preisen allesamt im einstelligen Millionenbereich bewegt haben, sprengt der Spitzenreiter der Liste zum Schluss noch einmal alle Grenzen. Er ist nach Angaben von Urban Drinks mehr als zwölfmal so teuer wie der Pasión Azteca Platinum Liquor und kostet unglaubliche 44 Millionen US-Dollar pro Flasche- es handelt sich um den "D’Amalfi Limoncello Supreme". Ähnlich wie bei den vorherigen Plätzen, treibt auch bei diesem Limoncello nicht der Likör an sich, sondern die "Verpackung" den Preis in schwindelerregende Höhen. Seine Flasche soll laut Urban Drinks mit drei einzelnen 13-karätigen Diamanten und einem großen 18,5-karätigen Diamanten bestückt sein. Zudem gebe es vom D’Amalfi Limoncello Supreme weltweit nur zwei Exemplare. Hiervon sei einer bereits zum oben genannten Preis veräußert worden. Die andere Flasche befände sich hingegen immer noch in den Händen des Herstellers. Das Angebot des alkoholischen Getränks ist damit also denkbar knapp, was zusätzlich den extrem hohen Preis erklären könnte.

