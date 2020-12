Die beliebtesten Weihnachtsgeschenke 2020

Handelsverbandsexperten erwarten erfreuliche Umsätze, wenn es um das Weihnachtsgeschäft 2020 geht. Gerechnet wird mit einer Steigerung um 1,2 Prozent im Vorjahresvergleich, was einem Gesamtumsatz von 104 Milliarden Euro entspricht. Als besonders aussichtsreich gilt dabei der Onlinehandel, da prognostiziert wird, dass dieser um rund 19 Prozent auf mehr als 17 Milliarden Euro ansteigen wird. Aktuell geben allerdings nur 44 Prozent der Befragten an, Weihnachtsgeschenke online erwerben zu wollen. Da jedoch 43 Prozent erst im Dezember mit dem Weihnachtsshopping beginnen wollen, wird sich erst in den kommenden Wochen herausstellen, wie stark der Onlinehandel 2020 vom Weihnachtsgeschäft profitiert.

Redaktion finanzen.net



Platz 18: Das Ranking Laut einer aktuellen Umfrage des Handelsverbands Deutschland, kurz HDE, wollen Verbraucher diese Saison durchschnittlich 245 Euro für Weihnachtsgeschenke ausgeben. Rund ein Drittel der Befragten möchte dabei auf Nummer sicher gehen und deshalb auf einen All-Time-Favorit zurückgreifen. Welche Artikel und Geschenkideen es in die Top 17 der beliebtesten Weihnachtsgeschenke 2020 geschafft haben, sehen Sie in diesem Ranking. Stand ist Oktober 2020. Quelle: HDE-Konsumbarometer, Bild: Rido / Shutterstock.com

