Platz 1: Geschenkgutscheine

Den ersten Platz und damit die Goldmedaille im Ranking der beliebtesten Weihnachtsgeschenke 2023 holt sich erneut der Geschenkgutschein mit 29 Prozent der Stimmen. Als besonders kreativ gilt das Verschenken eines solchen zwar in der Regel nicht - der Tritt ins Fettnäpfchen kann damit jedoch allemal gekonnt vermieden werden. So ist es nicht verwunderlich, dass rund ein Drittel der Weihnachtswichtel in Deutschland auf ihren Allzeitfavoriten setzt und zur Bescherung Geschenkgutscheine an die Liebsten verteilt.

Quelle: HDE-Konsumbarometer, Bild: Shelofast Hanna / Shutterstock.com