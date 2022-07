Jobs mit unbegrenztem Urlaub - Das steckt hinter dem Traumangebot

Mehr als die gesetzlichen 20 Tage Urlaub

Das Konzept, dass Arbeitgeber ihren Angestellten bezahlten, unbegrenzten Urlaub anbieten, gibt es bereits seit Jahren in den USA. Doch nun scheint der Trend auch mehr und mehr in der deutschen Unternehmenskultur anzukommen.

In Sachen Urlaubsanspruch ist die Rechtslage in Deutschland eindeutig, denn bei einer 40-Stunden-Woche stehen Arbeitnehmern gesetzlich mindestens 20 freie Tage im Jahr zu. Doch schon jetzt bieten viele Unternehmen ihren Beschäftigten, oft abhängig von Alter und Betriebszugehörigkeit, deutlich mehr Urlaubstage an, als sie es gesetzlich müssen. Oft auch, um das Stellenangebot auf dem hart umkämpften Arbeitsmarkt für potenzielle Angestellte attraktiver zu gestalten. Immer mehr Arbeitgeber hierzulande werben mittlerweile jedoch damit, dass ihre Angestellten sogar unbegrenzt Urlaub nehmen können.

Eine Studie bestätigt den Trend

Es entsteht der Eindruck, als entwickle sich im Zuge der allgemeinen Flexibilisierung der Arbeitszeit nun auch der Trend zum unbegrenzten Urlaubsanspruch. Auch die Ergebnisse einer Studie der Jobplattform Joblift verstärken diese Vermutung. Das Portal hatte im Jahr 2018 über 14 Millionen Stellenanzeigen der vorigen 24 Monate verglichen, um herauszufinden, wie viele Arbeitgeber ihren Angestellten die Einteilung und Anzahl der Urlaubstage selbst überlassen. Das Ergebnis der Studie war, dass das Konzept des unbegrenzten, bezahlten Urlaubs für immer mehr Firmen in Deutschland in Frage kommt. Denn im Jahr 2018 waren es mit 130 Arbeitgebern, die mit diesem Modell als Bestandteil ihrer Unternehmenskultur warben, bereits doppelt so viele, wie noch im Jahr zuvor. 43 Prozent der Stellenangebote stammen dabei von Startups. Der Arbeitgeber mit den meisten Inseraten dieser Art war dabei das Matratzen-Startup Casper, gefolgt von der Berliner Kreativagentur eShot und dem Carsharing-Anbieter SnappCar.

Die Hintergründe des Konzepts

Das Konzept des unbegrenzten Urlaubs stammt laut "Merkur" überwiegend aus den USA, wo Unternehmen wie Netflix dafür bekannt sind, ihren Mitarbeitern beliebig viele bezahlte Urlaubstage zu gewähren. Hintergrund des Konzepts ist es auf der einen Seite, in Zeiten des stetig wachsenden Konkurrenzkampfes um die fähigsten Fach- und Nachwuchskräfte, die Attraktivität eines Unternehmens zu steigern und auf der anderen Seite, die Loyalität und Effizienz der Angestellten zu maximieren. Das Prinzip beruht dabei auf einer Vertrauensbasis und gilt oftmals nur so lange, bis die zuvor vereinbarten Ziele erreicht werden. Insgesamt schafft das Konzept des unbegrenzten Urlaubs jedoch für Arbeitgeber sowie Beschäftigte eine Win-Win-Situation.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: haveseen / Shutterstock.com, Sofiaworld / Shutterstock.com