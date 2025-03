Vergütungscheck

Die Bundeswehr vergütet ihre Soldatinnen und Soldaten nach festen Besoldungsgruppen, die sich nach Dienstgrad und Laufbahn richten. Die Einstufung erfolgt nach dem Bundesbesoldungsgesetz, wobei innerhalb der Gruppen weitere Erfahrungsstufen das Gehalt beeinflussen. Neben dem Grundgehalt gibt es Zulagen für besondere Aufgaben oder Einsätze.

Gehalt für Soldaten der Mannschaften

Die Laufbahn der Mannschaften bildet den Einstieg in die Bundeswehr . Hierzu zählen Dienstgrade wie Soldat, Gefreiter und Obergefreiter. Die Besoldung erfolgt in den Gruppen A3 und A4, wobei das Einstiegsgehalt bei etwa 2.000 Euro brutto monatlich liegt. Mit zunehmender Dienstzeit und Beförderungen steigt das Gehalt auf bis zu 2.200 Euro. Die Grundbesoldung kann durch Zulagen ergänzt werden, beispielsweise durch den Familienzuschlag oder Erschwerniszulagen für besondere Tätigkeiten. Laut der Bundeswehr sind Mannschaften häufig in Unterstützungsaufgaben tätig und haben die Möglichkeit, sich für eine höhere Laufbahn zu qualifizieren.

Gehalt für Unteroffiziere mit und ohne Portepee

Die Unteroffiziere gliedern sich in zwei Gruppen: Unteroffiziere ohne Portepee, zu denen beispielsweise Unteroffiziere und Stabsunteroffiziere gehören, sowie Unteroffiziere mit Portepee, wie Feldwebel und Oberstabsfeldwebel. Die Besoldung reicht hier von A5 bis A9. Ein Unteroffizier erhält ein monatliches Gehalt zwischen 2.400 und 2.600 Euro, während ein Stabsunteroffizier bis zu 2.800 Euro verdienen kann. Bei den höheren Dienstgraden der Unteroffiziere mit Portepee steigt das Grundgehalt auf etwa 2.900 bis 4.200 Euro brutto. Diese Laufbahn umfasst verantwortungsvolle Führungsaufgaben, was sich in der höheren Vergütung widerspiegelt.

Gehalt für Offiziere in der Bundeswehr

Die Offizierslaufbahn beginnt in der Regel mit dem Dienstgrad Leutnant in der Besoldungsgruppe A9. Das Einstiegsgehalt liegt bei etwa 3.300 Euro und steigt mit Beförderungen sowie zunehmender Erfahrung weiter an. Ein Hauptmann in der Besoldungsgruppe A11 kann bereits bis zu 4.500 Euro brutto verdienen. Die höchsten Offiziersränge, wie Oberst in A16, erhalten Gehälter von über 7.000 Euro. Offiziere übernehmen leitende und strategische Aufgaben, was sich in der Besoldung widerspiegelt. Die Bundeswehr verweist darauf, dass Offiziere zudem verschiedene Zulagen erhalten können, insbesondere für Auslandseinsätze oder spezielle Verwendungen.

Zulagen und Gehaltserhöhungen

Neben dem Grundgehalt erhalten Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr verschiedene Zulagen, die je nach Einsatzbereich und Funktion gewährt werden. Dazu zählen der Auslandsverwendungszuschlag von bis zu 110 Euro täglich, Erschwerniszulagen für besondere Tätigkeiten sowie ein Familienzuschlag, der sich nach Familienstand und Kinderzahl richtet. Ab dem 1. Februar 2025 werden alle Besoldungsgruppen um 5,5 Prozent erhöht, was sich positiv auf die Grundgehälter und Zulagen auswirkt. Laut dem Landesamt für Besoldung und Versorgung NRW betrifft diese Erhöhung alle aktiven Soldaten sowie Anwärterinnen und Anwärter.

Redaktion finanzen.net