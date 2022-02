Fitness als Beruf - Diese Jobs bietet die Fitnessbranche

Viele Menschen träumen davon, mit dem eigenen Hobby den Lebensunterhalt verdienen zu können. Ganz nach dem Motto, wer seinen Job liebt, muss sein Leben lang nicht arbeiten. So wächst auch bei einigen gesundheitsbewussten Menschen der Wunsch, mit der eigenen Fitness Geld verdienen zu können.

Die in Deutschland und weltweit stetig wachsende Fitnessindustrie bietet vielen Sportlern die Möglichkeit, professionell durchzustarten und einer langwierigen Karriere nachzugehen. Dabei eröffnet der Fitnessbereich diverse Nischen und Möglichkeiten erfolgreich Fuß zufassen.

Neben den traditionellen Berufen innerhalb der Branche lässt sich heutzutage auch mit individuellen Ideen gutes Geld verdienen. Als Voraussetzung in jedem Bereich der Fitnessindustrie gilt allerdings Engagement und Disziplin.

In diesen fünf Bereichen kann innerhalb der Fitnessbranche Geld verdient werden.

Trainer im Fitnessstudio

Einer der wohl traditionellsten Berufe innerhalb der Fitnessindustrie ist der des angestellten Fitnesscoachs im Studio. Um hier erfolgreich durchzustarten, bedarf es einer motivierenden Persönlichkeit. Die Teilnehmer der Fitnesskurse müssen durch den Trainer mitgerissen und an die persönlichen Grenzen gebracht werden, ohne dabei den Spaß am Sport zu verlieren.

Eine positive Ausstrahlung, Motivation sowie eine gewisse Härte sind neben einer sehr guten körperlichen Verfassung eine Grundvoraussetzung für diesen Beruf.

Wie viel Coaches in diesem Beruf verdienen, hängt in der Regel auch davon ab, wie viele Teilnehmer ihre Kurse besuchen. Denn so kann das Grundgehalt bei Erfolg ordentlich aufpoliert werden.

Personal Trainer

Wer den Schritt vom angestellten Fitnesstrainer zum selbstständigen Personal Trainer wagt, ist seines Glückes eigener Schmied. Auch hier sollte man eine besondere Ausstrahlung mit sich bringen sowie körperliche Fitness. Neben ausgezeichneten Kenntnissen hinsichtlich des Sportprogramms muss sich der Personal Trainer auch sehr gut im Ernährungsbereich auskennen.

Als Personal Trainer betreut man einzelne Kunden hinsichtlich des wöchentlichen Sportprogramms, des passenden Schlafrhythmus bis hin zu einer ausgewogenen Ernährung. Der Personal Trainer muss individuell auf die Wünsche und Ziele jedes einzelnen Kunden eingehen und so ein optimales Programm erstellen.

Der hohe Aufwand wird mit Stundenlöhnen von 75 bis 100 Euro bezahlt, wobei je nach Erfolg und Status hier keine Grenzen gesetzt sind.

Fitness-YouTuber

Heutzutage lassen sich innerhalb der Fitnessbranche auch etwas unkonventionelle Karrieren aufbauen. Als sogenannter Fitness-Influencer oder Fitness-YouTuber lässt sich die eigene Zeit nicht nur nach Belieben gestalten, sondern auch das Verdienstpotenzial ist quasi grenzenlos.

Hierbei werden der eigenen Kreativität keine Grenzen gesetzt. Als Fitness-YouTuber gestaltet man Trainingsvideos, Ernährungsberatung und andere informative Inhalte nach den eigenen Vorlieben.

Damit sich hiermit aber tatsächlich das tägliche Brot verdienen lässt, muss eine große Gefolgschaft aufgebaut werden. Ab circa 50.000 Abonnenten spielen die Werbeeinnahmen genügend Geld in die Kasse.

Fitness-Model

Eine weitere Möglichkeit mit Fitness Geld zu verdienen, ist die Arbeit als Fitness-Model. Als solches entdeckt zu werden, kann sich allerdings relativ kompliziert gestalten, denn viele Fitnessbegeisterte streben diese Karriere an. Ein außergewöhnliches Auftreten sowie ein Alleinstellungsmerkmal sind hier unerlässlich.

Als Sprungbrett können ebenfalls die sozialen Medien dienen.

Fitness-Produkte

Da die Fitnessbranche seit einigen Jahren boomt, steigt die Nachfrage nach innovativen Trainingsplänen, Equipment und Ernährungsberatungen. Auch in diesem Bereich können Sie eine Karriere forcieren und etwa Fitness-Produkte wie Bücher, Kochrezepte und Ähnliches entwickeln und vermarkten.

Henry Ely / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JGA / Shutterstock.com