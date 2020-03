Drei oder vier Sterne - Wann lohnt sich ein Upgrade zum teureren Hotel?

Wie werden Hotel-Sterne vergeben?

Das passende Hotel stellt für viele Reisende einen äußerst wichtigen Faktor dar, die Qualität des Urlaubs steht somit im direkten Zusammenhang mit der passenden Unterkunft. Dabei kommt häufig die Frage auf, ob ein drei Sterne Hotel ausreicht oder ob doch lieber in ein vier Sterne Hotel investiert werden sollte.

Die Sterne dienen dem Reisenden in der Regel als Anhaltspunkt, welche Ausstattung er vom Hotel erwarten kann. Hierbei muss jedes Hotel die erforderlichen Kriterien zur Klassifizierung der jeweiligen Sterne-Kategorie erfüllen. Das Problem ist allerdings, dass europaweit beziehungsweise weltweit kein einheitliches Bewertungssystem besteht.

Zumindest gilt deutschlandweit eine einheitliche Bewertungsgrundlage, dessen Maßstäbe durch den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) gesetzt werden. Hier wird von einem bis fünf Sterne unterschieden.

Kriterien für einen Stern

Die Sterne werden in Abhängigkeit von Hotelausstattung und Serviceleistungen vergeben. Je mehr Sterne vergeben werden, desto anspruchsvoller fallen die Kriterien aus. Die Klassifizierung der DEHOGA verwendet hierfür ein Punktesystem, welches insgesamt 270 Merkmale berücksichtigt.

Grundvoraussetzung für jede Sternkategorie sind makellose Hygiene sowie Sauberkeit und geschultes Personal. Auch die tägliche Zimmerreinigung ist schon bei einem Stern Pflicht.

Darüber hinaus entscheiden Aspekte wie Matratzenstärke, Sonderausstattung, Services, etc. über die weitere Sternvergabe. Doch welche Aspekte schließlich ausschlaggebend sind, ob ein Hotel in die drei Sterne oder vier Sterne Kategorie fällt, ist häufig nicht eindeutig zu erkennen. Daher gilt es stets die Hotels individuell nach ihren Merkmalen zu vergleichen.

Preisfaktor entscheidend

Ob ein drei Sterne oder vier Sterne Hotel die richtige Wahl ist, wird zudem vom Preisfaktor bestimmt. Denn häufig sind die Ausstattungsmerkmale von jenen Unterkünften durchaus ähnlich und auch die Qualität der gebotenen Leistungen unterscheidet sich in der Praxis häufig nicht signifikant.

Daher lohnt sich ausgiebiges Recherchieren, um die gebotenen Leistungen eines jeden Hotels selbständig auszuwerten und zu bewerten. So kann ein drei Sterne Hotel schon all das bieten, was sich der Urlauber erhofft.

Ein Upgrade auf ein vier Sterne Hotel lohnt sich je nach Reiseland mehr oder weniger. So liegt der durchschnittliche Kostenunterschied zwischen einem drei und vier Sterne Hotel in Deutschland bei rund 28 Euro. Während das drei Sterne Hotel im Durchschnitt 100 Euro kostet, sind für die Übernachtung im vier Sterne Hotel durchschnittliche 128 Euro zu zahlen.

Preislich den größten Sprung gibt es bei Hotels in den USA, hier müssen durchschnittlich 78 Euro für ein Upgrade auf vier Sterne gezahlt werden. In Spanien, Italien, Portugal und Großbritannien werden im Durchschnitt zwischen 34 und 38 Euro zusätzlich fällig, wenn statt einem drei Sterne Hotel, ein vier Sterne Hotel gebucht wird.

Dennoch sollte in allen Ländern im Vorfeld verglichen werden, welches Hotel welche Leistung und Ausstattung bietet. Denn, dass ein drei Sterne Hotel immer schlechter ist als ein vier Sterne Hotel, lässt sich nicht pauschalisieren.

Henry Ely / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Africa Studio / Shutterstock.com, Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com