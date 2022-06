Nachhaltig renovieren: Wie gezielte Verschönerungen im Heim Geld sparen

Ab und zu benötigt jedes Eigenheim neue Tapeten oder Farben an den Wänden. Doch auch Bad, Küche und Wohnzimmer können ein Fall für gründliche Renovierungsarbeiten werden. Während die meisten Menschen Malerarbeiten noch selbst erledigen können, braucht man bei Elektroleitungen, Fliesen und Fußböden verlegen oftmals Profis, die einem zur Hand gehen.

Planung und Durchführung von Renovierungsarbeiten

Eine genaue Planung der Renovierungsarbeiten sowohl für den Arbeitsaufwand als auch für die Kosten spart sehr viel Geld ein. In der Regel erhöht sich ohne richtige Vorgehensweise nicht nur die Renovierungsdauer, auch die Kosten können dabei schnell das eigene Budget übersteigen. Eine Prioritätenliste mit allen geplanten Maßnahmen hilft, sich rechtzeitig um das benötigte Material oder einen Handwerker zu kümmern. Auch Hobby-Handwerker können bei der Renovierung mit anpacken und alte Fliesen oder Tapeten entfernen und entsorgen. Abbrucharbeiten, der letzte Feinschliff mit den Farben und kleine energetische Sanierungen wie der Austausch von Thermostaten mit Hilfe von fachkundigen Nachbarn oder Freunden sind möglich. So erspart man dem Handwerker eine Menge Arbeit und schont den eigenen Geldbeutel. Hilfreiche Beratungsarbeit kann dieser jedoch schon im Vorfeld leisten und auf neue Ideen oder Produkte aufmerksam machen. Vor allem bei komplizierteren Vorhaben wie der Renovierung des eigenen Badezimmers mit Dusche, Waschbecken und Fließen können Fachwissen und Erfahrung Fehler bei der Sanierung vermeiden.

Nachhaltig Kosten senken

Ein Eigenheim sollte zwar in erster Linie ein Zuhause sein, zugleich aber auch eine Wertanlage. Dementsprechend steigern Investitionen in die Substanz den Wert der Immobilie. Ob spätere Käufer die teure Einbauküche wertschätzen, weiß niemand. Sicher ist hingegen, dass ein hoher Energiebedarf Preisabzüge zur Folge hat. Was sich also später leicht ändern lässt, wie Türgriffe, Lichtschalter und Armaturen, dürfen günstiger sein. Kostenintensivere Renovierungen wie Fliesen, Parkett oder Treppen sollten werthaltig sein. Auch bei Fenstern, Türen und Dämmung sollte das Hauptaugenmerk auf der Qualität und nicht auf dem Preis liegen. Gute Fenster und Türen schützen nicht nur vor Einbrüchen, sondern haben auch das Potential, Energie einzusparen und die Heizkosten zu senken. Welche Wärmedämmung bei einem Fenster sinnvoll ist, hängt dabei von der Lage des Fensters, der Größe der Fensterflächen und den allgemeinen Anforderungen des Gebäudes ab. Auch eine Dach- und Fassadendämmung kann dabei helfen, Heizkosten einzusparen.

Außerdem besteht für Hausbesitzer die Möglichkeit, Zuschüsse von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zu erhalten. Hierbei sollten Eigentümer aber unbedingt einen Experten zu Rate ziehen, da Fehler bei der Sanierung enorme zusätzliche Kosten bedeuten können.

Zusammenfassung - Geld sparen bei den Renovierungsarbeiten

Möglichkeiten, die Kosten für anfallende Renovierungsarbeiten zu senken, gibt es viele. Eine genaue Planung hilft nicht nur, den Arbeitsaufwand, sondern auch die Kosten so gering wie möglich zu halten. Um so lange wie möglich von den Renovierungs- und Sanierungsarbeiten zu profitieren, sollte eine Mischung zwischen Eigeninitiative und der Inanspruchnahme von professionellen Handwerkern genutzt werden. Außerdem lassen sich durch energetische Sanierungen nicht nur der Substanzwert einer Immobilie steigern, sondern auch dauerhaft Heizkosten einsparen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: dwph / Shutterstock.com, Sascha Preussner / Shutterstock.com