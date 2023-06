Jüngster Software-Ingenieur aller Zeiten: SpaceX stellt 14-Jährigen ein

Wunderkind

Im Alter von 14 Jahren hat Kairan Quazi bereits erfolgreich sein Studium abgeschlossen. Beim Raumfahrtunternehmen SpaceX wird er eine Stelle als Software-Ingenieur antreten.

• Von der dritten Klasse direkt ins College

• Mit 14 Jahren Bachelor-Abschluss in Informatik und Ingenieurwesen

• Software-Ingenieur in Starlink-Abteilung des Raumfahrtunternehmens



SpaceX stellt 14-Jährigen ein

SpaceX hat einen neuen Mitarbeiter. Die Meldung scheint wenig spektakulär - zumindest bis auf das Detail, dass der neue Mitstreiter gerade einmal 14 Jahre alt ist und schon einen College-Abschluss in der Tasche hat. Bei dem Wunderkind, welches aktuell für Schlagzeilen sorgt, handelt es sich um Kaihran Quazi. Bei SpaceX wird er zum jüngsten Software-Ingenieur aller Zeiten und zukünftig dabei helfen, hochkomplexe Fragestellungen zu beantworten und Lösungen für anspruchsvolle Herausforderungen zu entwickeln.

Psychologischer Test verändert das Leben von Kairan Quazi

Während das Leben von Kairan Quazi bis zu seinem neunten Lebensjahr weitestgehend normal verlief, änderte sich dies nach einem Besuch beim Psychologen schlagartig, wie die Washington Post berichtet. Demnach teilte man seiner Mutter Jullia Quazi nach einem psychologischen Test mit, dass ihr Sohn Kairan bereit für den Besuch des Colleges sei. Der neunjährige Kairan besuchte zu diesem Zeitpunkt die dritte Klasse, entsprechend verblüfft reagierte seine Mutter der Washington Post zufolge auf das Testergebnis.

Nach Auswertung der Testergebnisse besuchte Kairan zwei Monate später das Community College und anschließend die Santa Clara University im Silicon Valley, wo er einen Bachelor-Abschluss in Informatik und Ingenieurwesen erwarb. Wie es in dem Bericht weiter heißt, hat er in dieser Zeit auch schon erste berufliche Erfahrungen im Rahmen von Praktika sammeln können.

Wunderkind setzt sich bei Auswahlverfahren durch

Während er die akademischen Herausforderungen scheinbar spielend meisterte, gestaltete sich die Suche nach einem geeigneten Arbeitsplatz, auch aufgrund seines außergewöhnlichen Alters, schwierig. Dem Blatt zufolge bekam er auf seine zahlreichen Bewerbungen 95 Absagen.

Ein Unternehmen, welches hingegen großes Interesse an Kairan hatte, ist SpaceX. Kairan war laut Washington Post ebenso an einer Zusammenarbeit interessiert, weil er das Gefühl hatte, dass er bei SpaceX die Möglichkeit bekommen würde, schwierige Probleme zu lösen und diese Perspektive für sich als passend empfand. Im Rahmen eines mehrstufigen Auswahlverfahrens gelang es Kairan, die Verantwortlichen von SpaceX von sich zu überzeugen. Zukünftig wird Kairan als Software-Ingenieur für die Starlink-Abteilung des Raumfahrtunternehmens, welche Internetzugang über Satelliten bereitstellt, arbeiten. Redaktion finanzen.net