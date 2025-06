Feuerwehrverband: Waldbrandgefahr ist bereits groß

BERLIN (dpa-AFX) - Der Feuerwehrverband (DFV) warnt vor einer erhöhten Waldbrandgefahr. Diese werde sich in den kommenden Wochen "wahrscheinlich noch verschärfen", sagte der Leiter des Verbandsarbeitskreises Waldbrand, Ulrich Cimolino, der "Rheinischen Post" (Dienstag). Vor allem in Teilen Nord- und Ostdeutschlands herrsche in weiten Bereichen seit längerem eine deutliche Dürre im Oberboden. "Sollten die Prognosen eintreffen, wird es in den meisten Teilen Deutschlands bis Ende Juni bei kaum Niederschlägen zu warm."

Wer­bung Wer­bung

Menschen sollen auf Rauch- und Grillverbote achten

Die Menschen sollten die Rauch-, Grill- und auch Betretungsverbote für Waldgebiete respektieren, forderte Cimolino. Bestehe der Verdacht auf einen Vegetationsbrand, müsse sofort die Feuerwehr alarmiert werden. Handele es sich um einen Entstehungsbrand, könne man selbst versuchen, "ihn mit etwas Wasser oder durch Ausstreichen mit einem feuchten Tuch oder einem Ast kleinzuhalten, wenn das noch gefahrlos möglich ist".

Waldbrand im Harz und Feuer in Brandenburg

Aktuell brennt es nahe Goslar in Niedersachsen in einem Waldstück. Der Brand war am Sonntagabend in der Nähe der Granetalsperre am sogenannten Steinberg ausgebrochen - die Ursache ist noch unklar. Derzeit seien die Flammen in weiten Teilen unter Kontrolle, teilte die Feuerwehr mit. Das oberste Ziel sei es, den Brand bis zum Einbruch der Dunkelheit am Montag unter Kontrolle zu bringen, sagte Stadtbrandmeister Christian Hellmeier laut einer Mitteilung. Verletzte gibt es nicht, auch Häuser wurden nicht beschädigt, hieß es bereits am Montagmorgen.

Auch in Brandenburg gab es am Wochenende zahlreiche Brände. Über 150 Waldbrände habe es seit März landesweit gegeben, sagte der Brandenburger Waldbrandschutzbeauftragte Raimund Engel der Deutschen Presse-Agentur. Am Wochenende seien mehr als 20 Brände hinzugekommen. "Die Temperaturen, die Trockenheit und der Wind begünstigen das." Nahe dem Flughafen Berlin Brandenburg (BER) sorgte etwa der Brand eines Getreidefeldes für Aufsehen.

Wer­bung Wer­bung

Weltklimarat: Pausen zwischen Niederschlagsereignissen werden länger

Der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD) beschreibt das meteorologische Potential für die Gefährdung durch Waldbrand. Demnach gilt für Dienstag in weiten Teilen Ostdeutschlands, Nordbayerns, Hessens und Baden-Württemberg die zweithöchste (4) oder höchste (5) Gefahrenstufe. In Norddeutschland und in Teilen von Schleswig-Holstein, Niedersachsen und dem Saarland geht der DWD von einer geringen bis mäßigen Gefahr aus (Stufe 1 bis 3).

Zum Zusammenhang zwischen Klimawandel und Waldbrandgefahr stellt der Weltklimarat IPCC fest, dass die Gefahr im Zuge der globalen Erwärmung steigt: Zwar kommt in einem wärmeren Klima in bestimmten Regionen mehr Wasser in Form von Starkregen vom Himmel. Die Pausen zwischen Niederschlagsereignissen werden aber länger. Und gerade in ohnehin trockenen Gebieten nehmen Niederschläge eher ab./eub/DP/zb