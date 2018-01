Träume wahr machen: So beleihen Sie Ihre Policen

€uro am Sonntag

Reise, Auto, Küche: Solche schönen Dinge sind manchmal nur auf Pump zu haben. Wer eine Kapitallebens- oder private Rentenpolice besitzt, könnte da auf die Idee kommen, die Police zu kündigen und sich mit dem Guthaben den Wunsch zu erfüllen - ohne Kredit.. Erstens haben viele ältere Policen einen hohen garantierten Zins. Zweitens winken manchmal spezielle Schlussgewinne, wenn die Police demnächst regulär ausläuft. Drittens ist häufig ein Hinterbliebenenschutz oder eine Berufsunfähigkeitsversicherung im Vertrag integriert. Beides fällt mit einer Kündigung weg und ist manchmal schwer zu ersetzen.Eine interessante Alternative ist ein sogenanntes Policendarlehen. Hier dient die Versicherung als Sicherheit für einen Kredit. Die Kreditsumme errechnet sich aus dem sogenannten Rückkaufswert, also jenem Betrag, zu dem der Versicherer die Police zurücknehmen muss, wenn der Kunde kündigt. Je länger die Police schon läuft, desto höher ist der Wert. Die exakte Zahl ist oft aus den Vertragsunterlagen ersichtlich. Gerade bei älteren Kontrakten ist die Art der Berechnung allerdings diffus, deshalb empfiehlt sich im konkreten Fall eine Nachfrage beim Anbieter.Erhältlich sind Policendarlehen von den Versicherern selbst (nur für haus­eigene Kontrakte) und von anderen Finanzdienstleistern, namentlich Banken und sogenannten Zweitmarktfirmen. Sie akzeptieren üblicherweise Policen aller hierzulande ansässigen Anbieter.hat die Konditionen beider Anbietergruppen untersucht. Die Studie entstand im Auftrag des Finanzdienstleisters LV-Kredit.de. Das Ergebnis ist dasselbe wie bei einer Untersuchung, die €uro am Sonntag im Jahr 2015 bei FMH in Auftrag gab: Die Finanzdienstleister bieten meist die besseren Konditionen. Bei einer Kreditsumme von 15.000 Euro und drei Jahren Laufzeit liegt LV-Kredit.de vorn. Der Finanzdienstleister gehört zur Volksbank Weschnitztal im hessischen Rimbach und verlangt 3,49 Prozent Zins pro Jahr.Allein die kleine Rheinland Versicherung ist hier noch günstiger. Einigermaßen konkurrenzfähige Kreditzinsen von maximal vier Prozent bieten außerdem: Debeka (3,56 Prozent), Stuttgarter (3,75 Prozent), Provinzial Rheinland (3,78 Prozent) und DEVK (3,80 Prozent). Alle anderen rangieren darüber. Allerdings gibt es einen kleinen Vorteil, wenn man den Kredit beim Versicherer und nicht woanders holt: Kündigt man das Darlehen vorzeitig, wird keine Vorfälligkeitsentschädigung verlangt.Unrühmliche Spitzenwerte sind bei Barmenia (acht Prozent), Signal Iduna (8,11 Prozent) und LVM (8,4 Prozent) zu finden. Deren Konditionen sind teilweise seit Jahrzehnten unverändert, entsprechend hoch sind sie in Zeiten stetig fallender Marktzinsen.? Die besten Angebote sind attraktiver als die Offerten der spezialisierten Finanzdienstleister, wie eine weitere Auswertung von FMH zeigt. Ebenfalls bei drei Jahren Laufzeit und 15 000 Euro Kreditsumme bietet die Deutsche Skatbank 2,94 Prozent, die Ethikbank 2,95 Prozent und die PSD-Bank Köln 2,99 Prozent. Alle anderen Offerten liegen über dem Wert von LV-Kredit.de.Allerdings ist ein Policendarlehen viel komfortabler als ein Konsumentenkredit. So ist eine Schufa-Auskunft unnötig, weil das Policenguthaben als Sicherheit dient. Und wer eine schlechte Bonität hat, weil er selbstständig oder arbeitslos ist, kommt ebenso leicht an das Geld wie ein Beamter. Zudem muss man üblicherweise keine Raten und Zinsen bezahlen - sie werden automatisch vom Guthaben abgezogen oder mit eventuellen Einzahlungen verrechnet. Und es sind nicht einmal Einzahlungen nötig. Zumeist gibt es Darlehen auch für beitragsfrei gestellte Verträge.Allerdings lohnen sich Policendarlehen nur für einen kurzen Zeitraum zur Überbrückung eines finanziellen Engpasses. Denn ein Darlehen ist für den Kunden fast immer ein Minusgeschäft, da er mehr Zinsen zahlt, als er von seiner Versicherung erhält. Bei langfristigen Krediten ist es daher oft sinnvoller, die Versicherung ganz zu kündigen., dennoch sei es erwähnt: Wer sich mit der Rückzahlung lange Zeit lässt, dem drohen deutliche Einbußen bei der Altersversorgung. "Am Ende der Laufzeit zieht der Versicherer das nicht getilgte Darlehen von der Leistung im Erlebensfall ab und überweist nur den Restbetrag", sagt FMH-Inhaber Max Herbst. Dieser Rest kann im Extremfall gegen null gehen.Auch den Fiskus sollten an Policendarlehen Interessierte im Auge behalten. Normalerweise genießt man Steuervorteile, wenn die Lebensversicherung mindestens zwölf Jahre lang läuft. Die können jedoch verloren gehen, wenn das Darlehen für Finanzierungen eingesetzt wird, deren Kosten als Betriebsausgaben oder Werbungskosten absetzbar sind - also zum Beispiel bei Krediten für vermietete Wohnungen. Es lohnt sich also, im Zweifelsfall einen Steuerberater zurate zu ziehen.