Video: Kühler Kopf trotz Rezession - Interview mit Commerzbank-Chefvolkswirt Dr. Jörg Krämer

Rekordpreise für Energie, eine drohende Rezession und Inflationsraten, wie es sie seit Jahrzehnten nicht gegeben hat - die Situation in Deutschland ist angespannt. Über diese und weitere Probleme sowie Ängste von Verbrauchern und Anlegern hat finanzen.net Ratgeber mit einem der führenden deutschen Wirtschaftsexperten gesprochen. Dr. Jörg Krämer ist Chefvolkswirt der Commerzbank und Mitglied im Schattenrat der Europäischen Zentralbank. Seine Ratschläge zur derzeitigen brisanten Lage verrät er im Interview - jetzt anschauen und auf die nächsten Monate vorbereiten!

In diesem Video erklärt Dr. Jörg Krämer im Interview, was es im Hinblick auf Aktiengeschäfte zu beachten gibt. "Es gilt nun, sowohl die Chancen als auch die Risiken am Finanzmarkt im Auge zu behalten", sagt er unter anderem. Das Team von finanzen.net-Ratgeber wünscht Ihnen viel Spaß beim Anschauen!

