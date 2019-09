Sprachtrainer Eifert: "Englisch bleibt unverzichtbar"

€uro am Sonntag

: Selbstverständlich lernen die Leute noch Sprachen; denn Sprachkenntnisse sind für die meisten Berufe heute unerlässlich. Das wissen sowohl Firmen als auch Mitarbeiter. Deshalb ist sowohl die Investitions- als auch die Lernbereitschaft ungebrochen. Das gilt auch für den Bereich Privatbucher.

Welche Sprachen lernen die Leute ­beruflich, welche privat?

Englisch und Deutsch sind nach wie vor die Sprachen, die sowohl privat als auch beruflich am meisten nachgefragt werden. Ähnliches gilt auch für andere europäische Sprachen. Asiatische Sprachen, insbesondere Chinesisch, werden eher aus beruflichem Anlass gelernt. Das gilt auch für Russisch oder Arabisch, während bei Italienisch die Privatbucher überwiegen.

Inwieweit spielen neue, auch digitale ­Medien eine Rolle beim Sprachenlernen?

Wir bieten Sprachtrainings mittlerweile in drei Formen an: Persönliches interaktives Training, virtuelles interaktives Training und Online-Lernen. In gemischter Form werden diese Formen auch als sogenanntes "Blended Learning" nachgefragt. Wir rechnen in erster Linie mit einer wachsenden Nachfrage nach "Blended Learning".

Überall wird für Übersetzungshilfen auf dem Smartphone oder dem Computer geworben. Brauchen wir demnächst überhaupt noch Fremdsprachenkenntnisse?

Es gibt mittlerweile schon gute Programme, aber wer sich im Ausland richtig unterhalten möchte, kommt um Sprachkenntnisse nicht herum. Ich halte auch in Zukunft zumindest gute Englischkenntnisse für absolut unverzichtbar.

