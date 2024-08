Unternehmer und ihre privaten Finanzen

Vermögensverwalter-Kolumne

Seit über 30 Jahren berate ich Menschen in allen Fragen rund um ihre Finanzen. Kürzlich hielt ich einen Vortrag zu den verschiedenen Möglichkeiten der Geldanlage vor erfolgreichen Unternehmerinnen, die allesamt und jede Einzelne für sich erfolgreich Unternehmen leiten. Im Rahmen der Veranstaltung tauchten einige Fragen auf, die ich immer wieder von Unternehmern gestellt bekomme.

Es braucht Zeit und Mühe sich um seine privaten Finanzen zu kümmern

Die Unternehmen sind in der Regel sehr gut aufgestellt und für jedes einzelne Thema (IT, Steuern, Recht, Buchhaltung, etc.) gibt es verantwortliche Spezialisten im oder außerhalb des Unternehmens. Die Organisation des privaten Unternehmens - der Familie und ihrer Finanzen -, liegt oft nicht derart akribisch strukturiert, ein wenig turbulent und dem Zufall überlassen brach. Damit meine ich nicht, dass totales Chaos herrscht. Allerdings hat das Unternehmen "private Familie und deren Finanzen und Verträge" ebenso große Aufmerksamkeit wie die Firma verdient. Einerseits soll der unternehmerische Erfolg monetär und inhaltlich die Familie tragen und deren Versorgung sichern. Andererseits wäre es bedauerlich, wenn durch handwerkliche Fehler dieser Erfolg gar nicht oder nur bruchstückhaft in das private Umfeld übertragen werden könnte.

Typische Fehler für die privaten Finanzen der Unternehmerinnen

Kein systematischer Vermögensaufbau

Die Entwicklung eines roten Fadens und eines Fahrplans für mehrere Jahre wird häufig vernachlässigt. Die Frage, wie sich die Unternehmerin das Zielbild vorstellt und ob und wie der Weg dorthin gestaltet werden kann fehlt häufig. Viele Entscheidungen erfolgen Ad Hoc, weil gerade freie Liquidität vorhanden ist und es wird dann häufig sehr rasch entschieden, ohne auf den langfristigen Masterplan zu schauen. Die Architektur eines Familienvermögens sollte eine Berücksichtigung sämtlicher Anlageklassen überdenken und deren Gewichtung nach den persönlichen Vorstellungen einbeziehen. schnelle Produktabschlüsse um den Handlungsdruck schnell zu lindern Die Firma schüttet mehr aus oder es gibt Sonderzahlungen. Je nachdem, mit welcher Motivation Ihr Gesprächspartner vor Ihnen sitzt, verläuft dann häufig die Produktauswahl bei der Investition. Gerade kürzlich traf ich ein Paar mit einem großen Altersunterschied. Der 15 Jahre ältere Mann hatte beachtliche Summen in Rentenversicherungen investiert, die neben einer mageren Rendite auch noch eine vergleichsweise kurze Rentenzahlung im Falle seines Ablebens an seine Witwe garantierten. Schnell und am Bedarf vorbei abgeschlossen. Das Geld war auf dem Konto und musste schnell angelegt werden…

Betreuung der verschiedenen Investitionen durch Profis oder in Eigenregie

Die Verwaltung von Immobilien, die kontinuierliche Betreuung eines Wertpapiervermögens und/oder die Pflege der Oldtimersammlung und ähnliche Herausforderungen… machen Sie das selbst, verfügen Sie über das Know-How und die Zeit und haben Sie Lust dazu?

Wenn ja: wunderbar. Wenn nein: suchen Sie sich wie im Unternehmen eine Vertrauensperson, die diese Aufgaben für Sie erledigt. Sie wollen ja das Unternehmen leiten und Ihr Leben genießen oder? finanzielles Ungleichgewicht zwischen Ehepartnern, die Schenkungs- und/oder Erbschaftssteuer auslösen Je höher der Unterschied beim Einkommen der Partner ist, umso höher fällt ab dem Überschreiten der Freibeträge die finanzielle Belastung des Vermögens durch die bevorstehende Schenkungs- bzw. Erbschaftsteuer aus. Frühzeitige Gestaltungsmöglichkeiten sollten überdacht werden. Eheverträge, der Güterstand und die jeweilige Wahl des Vermögensinhabers sollten bei jeder Anlageentscheidung im langfristigen Kontext berücksichtigt werden.

Konfliktpotenzial bei Testamenten, die nicht mit den Gesellschaftsverträgen abgestimmt sind Die Verfügungen in den privaten Testamenten sollten stets auch mit den Gesellschaftsverträgen harmonisiert werden, um im Erbfall Konfliktpotenzial bereits im Vorweg zu vermeiden. Viele Unternehmen sind durch handwerkliche Fehler in große Schwierigkeiten gekommen.

Freibeträge im Rahmen von Vermögensübertragungen innerhalb der Familie werden gar nicht oder zu spät genutzt

Alle 10 Jahre ist es möglich im Rahmen der Freibeträge Vermögenswerte steuerfrei zu übertragen. Diese Option erscheint häufig erst dann auf dem Radarschirm, wenn das Lebensalter bereits sehr fortgeschritten ist oder das Vermögen Dimensionen erreicht hat, so dass die Vermeidung von Steuerzahlungen kaum noch möglich ist. Dies ist häufig sehr bedauerlich, denn die Menschen, die große Vermögen aufgebaut haben, waren meiner Erfahrung nach häufig sehr sparsam und haben jede DM oder EURO dreimal umgedreht, bevor sie sie ausgaben.

Die Unternehmensnachfolge wird zu spät geplant

Eine unfassbar große Anzahl an Unternehmen in Deutschland steht vor der Herausforderung, eine geeignete Nachfolgeregelung zu kreieren. Je früher gedanklich und operativ damit begonnen wird, umso wahrscheinlicher ist es, dass das Unternehmen erfolgreich und langfristig stabil weiter agieren kann.

Vorbereitung der nächsten Generation auf das finanzielle und ideelle Erbe erfolgt gar nicht oder ungenügend oder zu spät

Viele Unternehmerinnen und Unternehmer agieren hier sehr weise und vorausschauend. Allerdings begegnen mir auch immer wieder verzweifelte Eltern, die Ihre Kinder zu "Berufserben" gemacht haben und gern die Zeit zurückdrehen würden, um in der Erziehung des Nachwuchses einige Weichen anders stellen zu können.

Zeit ist Geld

Die Entwicklung einer langfristigen Konzeption erfordert ein konsequentes Bearbeiten der verschiedenen Themenfelder

• Zielstruktur des Familienvermögens

• Welche Anlageklassen sollen wie dotiert werden?

• Testament, Generalvollmacht, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung

• Harmonisierung der Unternehmens- und der privaten Interessen

• regelmäßiger Check Up ob der Plan eingehalten wird oder er adjustiert werden muss

• Wer ist für welche Anlageklasse verantwortlich? Manage ich die Themen selbst oder übergebe ich dies an einen Profi?

• offene Kommunikation mit allen Beteiligten

Es ist gar nicht so schwer. Die Arbeit muss nur gemacht werden, wie in der Firma… Also: Butter bei die Fische!

Heiko Löschen

GSP asset management

Immer mehr Privatanleger in Deutschland vertrauen bei ihrer Geldanlage auf bankenunabhängige Vermögensverwalter. Frei von Produkt- und Verkaufsinteressen können sie ihre Mandanten bestmöglich beraten. Mehr Informationen finden Sie unter www.v-bank.com.



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

