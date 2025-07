Aurubis – Inside Day am Hoch

Die Aktie des Kupferproduzenten Aurubis (WKN: 676650) hatte oberhalb des im März 2024 bei 57,36 EUR verzeichneten zyklischen Zwischentiefs einen übergeordneten Boden eingezogen und konnte im Rahmen des etablierten Aufwärtstrends bis auf im März dieses Jahres gesehene 95,80 EUR vorstoßen. Nach einer deutlichen Abwärtskorrektur ausgehend von diesem 2-Jahres-Hoch gelang eine Stabilisierung im Dunstkreis der 200-Tage-Linie. In den vergangenen Wochen kam wi...

Die Aktie des Kupferproduzenten Aurubis (WKN: 676650) hatte oberhalb des im März 2024 bei 57,36 EUR verzeichneten zyklischen Zwischentiefs einen übergeordneten Boden eingezogen und konnte im Rahmen des etablierten Aufwärtstrends bis auf im März dieses Jahres gesehene 95,80 EUR vorstoßen. Nach einer deutlichen Abwärtskorrektur ausgehend von diesem 2-Jahres-Hoch gelang eine Stabilisierung im Dunstkreis der 200-Tage-Linie. In den vergangenen Wochen kam wieder Schwung in die Preiskurve, so dass sie nun wieder deutlich oberhalb aller relevanten Durchschnittslinien liegt. Nach einem Test des März-Hochs am Donnerstag formte der Anteilsschein am Freitag einen Inside Day (Handelsspanne komplett in der Range des Vortages). Zur Generierung eines bullishen Anschlusssignals bedarf es nun der nachhaltigen Überwindung der aktuellen Hürde bei 95,80-96,38 EUR, idealerweise per Tagesschluss. Als potenzielle nächste Zielzone fungiert der Bereich 100,80-105,24 EUR. Darüber würde sich das technische Bild weiter aufhellen mit möglichen Ausdehnungszielen bei 111,07/112,60 EUR und 119,75 EUR (Rekordhoch aus dem Jahr 2022). Unterstützt ist die Aktie als Nächstes bei 93,75 EUR, 89,55-90,90 EUR und 85,75-87,15 EUR. Darunter käme es zu einer leichten Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes. Das Unternehmen wird am 5. August seine Quartalszahlen vorlegen.

