Wegweiser durch die Krise: Wie Sie als Berater Ihre Kunden auf Kurs halten

In einer Finanzkrise herrscht auf allen Seiten große Unsicherheit und viele Investoren treffen Ihre Anlageentscheidungen immer stärker basierend auf Emotionen und Sorgen. Für Börsianer, Unternehmen und Anlageberater kommt die Frage auf, wie es weitergehen soll. In einem Webinar für professionelle Anleger am am 15. April geben die Vanguard Experten Ihnen als Teilnehmer das Handwerkszeug an die Hand, mit dem Sie Ihre Kunden bestmöglich durch die Krise bringen können.

Dr. Jan-Carl Plagge wird Ihnen zunächst mittels einer Zeitreise durch die Finanzkrisen der letzten Jahrzehnte eine rationale Argumentationsgrundlage und Basis vermitteln, die Sie in Kundengesprächen nutzen können. Lorand Soha, Betreuer bei Vanguard für institutionelle Kunden und Finanzberater, stellt die wichtigsten Erkenntnisse aus Vanguard-Studien zum Verhaltenscoaching vor und zeigt Ihnen, wie Sie Coaching in Ihren Beratungsprozess einbauen können und Kunden auf Kurs halten können.

Ihre Experten im Online-Seminar

Dr. Jan-Carl Plagge ist Senior Investment Strategist in der Investment Strategy Group. In dieser Rolle konzentriert er sich auf Index-, Aktiv / Passiv- und ESG-Forschung. Er publizierte in Fachzeitschriften und stellte seine Arbeit auf verschiedenen praktischen und akademischen Konferenzen vor. Dr. Jan-Carl Plagge verfügt über mehr als 14 Jahre Erfahrung in der Entwicklung passiver Anlagestrategien und im Index-Research. Bevor er zu Vanguard kam, war er Head of Research und Co-Head of Product bei STOXX. Er arbeitete in Frankfurt, New York und London. Zudem war er auch in der Indexentwicklung bei der Deutschen Börse AG tätig, wo er für die Entwicklung internationaler Aktien- und Strategieindizes verantwortlich war. Dr. Jan-Carl Plagge promovierte in Finanzen an der EBS-Universität für Wirtschaft und Recht in Wiesbaden.

Lorand Soha betreut bei Vanguard institutionelle Kunden in Deutschland und Österreich. Zuvor war er zwischen 2010 und 2018 bei einer deutschen Fondsgesellschaft für die Verwaltung von globalen Multi Asset Fonds verantwortlich und betreute dort sowohl institutionelle als auch Retailkunden, zuletzt als Senior Portfolio Manager. Davor war er als Analyst im Asset Allocation Team eines Single Family Office in Wien tätig. Er verfügt über mehr als zehn Jahre Kapitalmarkterfahrung im Asset Management. Lorand Soha hält ein Diplom in Betriebswirtschaftslehre der Universität Passau und einen M.Sc. in Economics der Corvinus University of Budapest. Zudem hält er die Titel Chartered Financial Analyst (CFA) und Certified Financial Planner (CFP).

