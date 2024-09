Um 18 Uhr live: Ein bisschen Bitcoin - Strategien und Möglichkeiten für Krypto-Investitionen

Bitcoin, Ethereum und Co.

Kryptowährungen sind längst mehr als nur ein Hype - sie entwickeln sich zu einem festen Bestandteil der Finanzwelt. Doch welche Rolle spielen Bitcoin, Ethereum und andere digitale Währungen in einer modernen Investmentstrategie? Das Online-Seminar heute Abend um 18 Uhr bietet spannende Einblicke und praxisnahe Informationen zu den verschiedenen Aspekten des Kryptomarktes.

Zwei Expertinnen werden Ihnen zunächst die unterschiedlichen Arten von Kryptowährungen und die zugrundeliegenden Blockchains im Online-Seminar heute Abend ab 18 Uhr erläutern. Der Fokus liegt dabei auf dem Wertversprechen der einzelnen Technologien und einer Analyse des aktuellen Kryptomarktes, um die wichtigsten Trends und Entwicklungen besser zu verstehen.

Im nächsten Schritt geht es um die strategische Einbindung von Kryptowährungen in die Assetallokation. Im Krypto-Seminar erklären zwei Referentinnen, welche Vorteile diese neuen Anlageklassen bieten und wie sie zur Diversifikation eines Portfolios beitragen können.

Abschließend wird im Online-Seminar heute Abend ab 18 Uhr ein Vergleich zwischen direkten Kryptoinvestments und Crypto-ETCs gezogen. Zudem werden die verschiedenen Arten der Verwahrung (Custody) vorgestellt, um ein klares Bild von den Sicherheitsaspekten zu geben, die bei der Aufbewahrung digitaler Vermögenswerte eine Rolle spielen.

Ihre Expertinnen im Online-Seminar

Begüm Sapancilar betreut als Ansprechpartnerin für Xtrackers ETFs der DWS digitale Kundengruppen wie Direktbanken oder Robo-Advisor. Zuvor hat sie das Graduate Trainee Programm der DWS absolviert. Begüm hält einen Master of Science in Betriebswirtschaftslehre von der Goethe Universität Frankfurt und ist Certified ESG Analyst (CESGA®).

Frederike Bauer ist im Xtrackers Products Team tätig und arbeitet im Rahmen der ETF-Auflegung an der Entwicklung neuer Indizes. Zuvor hat sie das Graduate Trainee Programm der DWS absolviert und hält einen Master of Science in Financial Economics von der Universität Maastricht.