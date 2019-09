Vermeiden Sie diese teuren Fehler beim Trading!

Dr. Raimund Schriek ist ein gefragter Mann. Der Wissenschaftler fungiert seit Jahren als Trader-Coach und zeigt Anlegern auf, wie sie die teuersten Fehler vermeiden. Am Donnerstag ist er bei finanzen.net im Webinar zu Gast. Melden Sie sich an, die Trading-Tipps des Experten können Ihnen bares Geld bei Ihren Anlageentscheidungen sparen!

Dr. Raimund Schriek erklärt Ihnen im kostenlosen Online-Seminar am Donnerstag, wie Sie in Zukunft kostspielige Trading-Fettnäpfchen umgehen.

"In diesem Webinar präsentiere ich Ihnen ab 18 Uhr neun Tradingfallen, die Sie an der Börse unbedingt umgehen sollten", so der Tradingcoach im Vorgespräch. "So lernen Sie, wie Sie teure Tradingfehler ganz leicht vermeiden können."

» Melden Sie sich hier kostenlos zum Trading-Webinar am 12. September an!

Ihr Experte

Dr. Raimund Schriek ist ein vielseitiger Wissenschaftler, der viele Jahre an Universitäten gelehrt und geforscht hat, u. a. in Biochemie, Stressforschung, Neuro- und Ernährungswissenschaft. Wissenschaftsmanagement und die Rolle als Geschäftsführer eines universitätsübergreifenden Netzwerks haben ihn in die Welt der Finanzen geführt. Der erfolgreiche Buchautor veröffentlichte zahlreiche Schriften zu Finanzthemen. Darüber hinaus konzipiert er Seminare, Webinare und weitere Bildungsangebote in Zusammenarbeit mit namhaften Banken, Brokern und Emittenten. Nachhaltiges Trader-Coaching ist eng mit seinem Namen verbunden. Daneben tritt er vor allem als Keynote-Speaker auf finanzwissenschaftlichen Veranstaltungen im In- und Ausland auf.

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock