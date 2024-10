Online-Seminar: Handel und Sparpläne in Kryptowährungen - eine ETF-ähnliche Investmentstrategie für Ihr Portfolio

Digitale Diversifikation

Die Welt der Kryptowährungen entwickelt sich rasant weiter und bietet spannende neue Möglichkeiten für Investoren. Möchten Sie wissen, wie Sie Kryptowährungen ähnlich wie ETFs handeln können? Im Online-Seminar am 30. Oktober ab 18 Uhr erfahren Sie, wie Sie diese dynamische Anlageklasse für Ihr Portfolio nutzen können.

Kryptowährungen haben längst ihren festen Platz in den Finanzmärkten gefunden. Doch wussten Sie, dass sich Kryptowährungen auch über die Börse handeln lassen - ähnlich wie ETFs? Dieses Konzept, das in den USA 2024 mit den Bitcoin-ETFs gefeiert wird, ist in Europa bereits seit mehreren Jahren verfügbar. Anleger profitieren hier von einer einfachen, transparenten Möglichkeit, in digitale Währungen zu investieren. Diese wird Ihnen im Online-Seminar am 30. Oktober ab 18 Uhr präsentiert!

» Jetzt Plätze sichern und im Online-Seminar mehr über Portfolio-Diversifikation mit Kryptowährungen erfahren!

Kryptowährungsexperte Jan Altmann wird die Funktionsweise von kryptobasierten Finanzprodukten erläutern. Er zeigt, wie diese Produkte strukturiert sind und welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten es zu herkömmlichen ETFs gibt. Lernen Sie im Krypto-Seminar, welche Chancen und Risiken sich hinter diesen Investitionsmöglichkeiten verbergen, und wie der Börsenhandel mit digitalen Währungen sicher gestaltet werden kann.

Ein besonderer Fokus liegt auf der langfristigen Anlagestrategie. Neben dem Einmalinvestment werden auch Kryptowährungssparpläne vorgestellt - eine flexible Möglichkeit, regelmäßig in diese Anlageklasse zu investieren. Sie erfahren, wie solche Sparpläne funktionieren, welche Anbieter es gibt und warum diese Form des Investments eine sinnvolle Ergänzung für Ihr Portfolio sein kann.

» Melden Sie sich noch heute an und nutzen Sie die Gelegenheit, mehr über diese spannende Anlagemöglichkeit zu erfahren!

Ob als einmalige Investition oder als langfristiger Sparplan: Ein gut durchdachtes Investment in Kryptowährungen bietet nicht nur Diversifikation, sondern auch interessante Renditechancen. Entdecken Sie, wie sich diese innovative Anlageklasse effektiv in Ihre persönliche Investmentstrategie integrieren lässt und profitieren Sie von dem Fachwissen und den praktischen Tipps von Jan Altmann im Online-Seminar am 30. Oktober ab 18 Uhr!

Dieses Online-Seminar wird Ihnen präsentiert von Bitwise

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Ihr Experte im Online-Seminar

Jan Altmann gilt als Experte börsengehandelte Indexprodukte und befasst sich seit über 20 Jahren mit ETPs und ETF-Investments. Den Anfang der ETFs in Europa hat Altmann maßgeblich mitgestaltet: Während seiner Tätigkeit bei der Deutschen Börse entwickelte er das erste Handels- und Listing-Segment für ETFs in Europa. Später beriet er zahlreiche Anbieter aus Vermögensverwaltung und Index-Industrie zu Produktstrategie, Vertrieb und Marketing. Parallel teilt er seine ETP-Expertise in Seminaren für Profis aus Kapitalanlage, Handel und Vertrieb, unter anderem in Zusammenarbeit mit der Deutschen Börse. Vor seinem Wechsel zur ETC Group war Jan Altmann vier Jahre als Senior ETF Analyst beim bekannten Internetportal justETF.com tätig und hat das ETF-Sparen für Privatanleger bekannt gemacht. Neben der Markt- und ETF-Analyse hatte der ETF-Experte über 25.000 private Anleger live in seinen Webinaren zu Gast und hat den Top10-Investmentpodcast von justETF produziert.