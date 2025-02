Online-Workshop: So vermieten Frauen ihre Aktien für passives Einkommen

Entspannt Geld anlegen

Frauen suchen zunehmend nach intelligenten Wegen, ihr Vermögen zu vermehren. Eine oft wenig beachtete Methode ist die Wertpapierleihe, bei der Aktien temporär an Dritte verliehen werden. Im Gegenzug erhalten Anlegerinnen eine Leihgebühr, die als passive Einkommensquelle dient. Das exklusive Webinar am 13. Februar um 18 Uhr zeigt, wie diese Strategie sicher und gewinnbringend genutzt werden kann.

Im kostenlosen Live-Workshop von SheInvest.de am 13. Februar ab 18 Uhr erklärt Finanzexpertin Maya Chaudhuri verständlich die Mechanismen hinter der Wertpapierleihe und wie Frauen von diesem Konzept profitieren können.

» Hier klicken und Home-Office-Traderin werden!

Viele AnlegerInnen investieren bereits in Aktien, doch nur wenige wissen, dass sich diese nicht nur durch Kursgewinne und Dividenden rentieren können. Durch die Wertpapierleihe lassen sich zusätzliche Einnahmen generieren, ohne die Aktien verkaufen zu müssen. Dieser exklusive Live-Workshop für Anfängerinnen und Fortgeschrittene gibt Einblicke in eine oft übersehene Möglichkeit, das eigene Portfolio noch profitabler zu gestalten.

» Jetzt kostenlos und unverbindlich anmelden und Profi-Wissen aus erster Hand erhalten!

Neben praktischen Beispielen und wertvollen Insider-Tipps werden auch Risiken und Sicherheitsmechanismen beleuchtet. Die Teilnehmerinnen erfahren im Workshop am 13. Februar ab 18 Uhr, wie sie geeignete Plattformen und Anbieter identifizieren und welche Aspekte sie beim Abschluss einer Leihvereinbarung beachten sollten!

Dieser Workshop wird Ihnen präsentiert von Traderfox und finanzen.net.

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann können Sie sich hier in unseren Webinar-Newsletter eintragen!

Ihre Expertin im Workshop

Maya Chaudhuri ist Gründerin von SheInvest.de und eine erfahrene Finanzexpertin. Sie wurde von ihrem Vater, Prof. Dr. Arun Chaudhuri, einem erfolgreichen Unternehmer und Hedgefonds-Manager, inspiriert. Maya hat mit einem Abiturschnitt von 0,7 sowie einem Physikstudium in München beeindruckende akademische Leistungen erbracht und ihren Master in Mathematischer Physik an der Universität Oxford abgeschlossen. Mit ihrer langjährigen Erfahrung im Aktien- und Optionshandel und der US-amerikanischen Finanzberaterlizenz (Series 65) entwickelt sie heute Handelsalgorithmen und teilt ihr Wissen, um Frauen den Weg zu finanzieller Unabhängigkeit zu ermöglichen.