Online-Seminar: Mission Weltall - so können Anleger in Space Technology investieren

"Dies ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein riesiger Sprung für die Menschheit." Diesen historischen Satz soll Neil Armstrong bei seinen ersten Schritten auf dem Mond gesagt haben. Seither ist die weltweite Raumfahrtindustrie inzwischen zu einem Multi-Milliarden-Markt angewachsen. Und die Anstrengungen, die Weiten des Weltalls auch für den Tourismus zu öffnen, stehen mehr als 50 Jahre nach der Mondlandung kurz vor einem Durchbruch.

Für Sie als Anleger gibt es unzählige spannende Investitionsmöglichkeiten in die Raumfahrt-Branche. Doch aus der Vielzahl von Unternehmen, welche im Bereich der Space Technologie aktiv sind, die richtigen auszuwählen, ist nicht ganz einfach. Im Online-Seminar am 21. Juni nehmen die beiden Experten Dr. Axel Haus von Solactive und Jessica Rechter von Vontobel ab 18 Uhr spannende Wertpapiere der Raumfahrtindustrie unter die Lupe.

Über 50 Jahre nach der Mondlandung ist die Mission Weltall noch immer im Gange. Das große Ziel der heutigen Raumfahrt ist sicherlich die Erforschung des Unbekannten - aber auch die kommerzielle Nutzung des Weltalls. Das Marktvolumen der weltweiten Raumfahrtindustrie ist gigantisch - und nimmt nach all den Jahren noch immer zu. Denn auch für private Personen scheint eine Reise ins Weltall nicht mehr so weit entfernt. Bereits im 4. Quartal 2021 soll der erste Flug ins All stattfinden, der rein mit Zivilisten besetzt ist und damit den Startschuss für eine neue Form des Tourismus - und einen Milliardenmarkt - setzen wird. Im exklusiven Online-Seminar am 21. Juni um 18 Uhr erfahren Sie, wie auch Sie von diesem Milliardenmarkt profitieren können.

Zusätzlich stellen die beiden Experten den Solactive Space Technology Index von Solactive AG vor. Das Besondere an diesem Index? Er umfasst 20 Unternehmen, die im Bereich Space Technology führend sind. Im exklusiven Online-Seminar am 21. Juni um 18 Uhr, erfahren Sie als Anleger, wie dieser Index funktioniert und weshalb eine Investition große Renditechancen bietet.

Ihre Experten im Online-Seminar

Dr. Axel Haus ist Team Head of Qualitative Research bei Solactive. Sein Fokus liegt auf thematischen Investments und Zukunftstrends. Zuvor war er Head of Investment Office und Senior Investment Strategist für Aktien bei der Deutschen Bank AG. Er promovierte in Volkswirtschaftslehre an der Goethe-Universität Frankfurt und forschte in den Bereichen Venture Capital, Entrepreneurial Finance, Innovation und Patentrechtsstreiten.

Jessica Rechter ist als Produktmanagerin für die Emission von Anlageprodukten in Deutschland zuständig. Ihre Haupttätigkeiten umfassen die Emission und Pflege der Anlageproduktpalette sowie regelmäßige Auftritte in Webinaren zu aktuellen Börsenthemen.

