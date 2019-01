Wie geht's 2019 an den Börsen weiter? Großer technischer Jahresausblick mit Jörg Scherer

Der technische Ausblick von Jörg Scherer hat auf finanzen.net Tradition. Scherer ist einer der profilier­testen technischen Analysten, in der Vergangenheit lag er mit seinen Prognosen häufig goldrichtig. Seine Einschätzung wird von privaten wie institutionellen Anlegern hoch geschätzt. Wie geht's in 2019 weiter bei DAX, Dow Jones und Co.? Was passiert mit den Zinsen? Und wie entwickelt sich der Goldpreis? Seien Sie live dabei, wenn der HSBC-Analyst im finanzen.net-Webinar am 4. Januar ab 12 Uhr seine Prognose für 2019 veröffentlicht.

» Hier zum großen Jahres­ausblick mit Jörg Scherer anmelden!

Das Spannende: Mit seinen Prognosen traf der technische Analyst von HSBC in der Vergangenheit meist ins Schwarze. So haben sich auch wieder im Börsenjahr 2018 einige seiner Erwartungen erfüllt. Melden Sie sich jetzt zu diesem Jahresausblick an! Sie können bequem von Ihrem PC oder Smartphone an dieser Veranstaltung teilnehmen - selbst­verständlich kostenlos!



Ihr Experte

Jörg Scherer ist Leiter Technische Analyse bei HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. Der Diplom-Kaufmann und Certified Financial Technician (CFTe) gewann 2007 den Awards der "Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands" (VTAD). Jörg Scherer ist der Verfasser des "HSBC Daily Trading", einem der meist gelesenen Trading-Newsletter Deutschlands. Darüber hinaus analysiert Jörg Scherer regelmäßig für Privatanleger und institutionellen Investoren den nationalen und internationalen Aktienmarkt sowie Rentenmärkte, Währungspaare und Rohstoffe.

» Jetzt zum charttechnischen Jahres­ausblick mit Jörg Scherer anmelden!

Bildquellen: HSBC