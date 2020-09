Experten-Seminar: So investieren Profis in die Gewinner von morgen!

Business Angels beteiligen sich an Technologieunternehmen mit neuen Geschäftsmodellen, die bestehende Märkte aufbrechen oder neue Märkte erschaffen. Etabliert sich ein Startup nachhaltig am Markt, sind die Renditechancen gerade für Investoren der ersten Stunde immens.

Im Online-Seminar am Donnerstag erfahren Sie, wie Sie in chancenreiche Startups investieren. Henric Hungerhoff, Geschäftsführer von APX, dem führenden Frühestphaseninvestor in Europa, erläutert die Funktion eines Business Angels und zeigt Ihnen im Detail, wie Sie in Startups investieren können. Sie lernen außerdem die Gründer der jungen Unternehmen Visiolab und AUCTA kennen. Melden Sie sich jetzt kostenlos an und nehmen Sie ganz bequem von Ihrem PC, Mac, Smartphone oder Tablet an diesem spannenden Live-Event teil!

Henric Hungerhoff führt Ihnen Schritt für Schritt vor, was Sie als Startup-Investor beachten sollten und wie Sie chancenreiche Unternehmen identifizieren können. Unter anderem beantwortet der Investmentspezialist im Online-Seminar ab 18 Uhr folgende Fragen:

Welche Rolle nehmen Business Angels im Bereich des Wagniskapitals ein?

Wie wird man Business Angel und wie findet man erfolgsversprechende Startups?

Wie viel sollten Business Angels investieren und welcher Return ist zu erwarten?

Neben Startup-Experte Henric Hungerhoff werden auch die Gründer zweier APX-Portfoliostartups zu Gast sein:

Alle drei Referenten stehen Ihnen als Teilnehmer des Online-Seminars zudem für Fragen zur Verfügung. Melden Sie sich jetzt zu diesem spannenden Seminar an und erfahren Sie mehr über Ihre Investmentchancen mit vielversprechenden Startups - los geht's am Donnerstag um 18 Uhr!

APX erweitert kontinuierlich sein Netzwerk an Business Angels mit relevanten Investment- und Interessenschwerpunkten und dem gemeinsamen Ziel, Startups beim Wachstum zu unterstützen. APX hilft dabei als Dealflowpartner, Netzwerk und als Co-Investor. Über Investorenevents und persönliche Gespräche treibt APX die Vernetzung der Investoren mit Gründern und untereinander voran.

Wenn Sie Teil der APX-Investor-Community werden möchten, freut sich APX-Investment-Manager Diego Siguelnitzky über spezifische Informationen zu Ihrer Person und Ihrem Investmentprofil. Folgen Sie APX auf Linkedin!

Ihre Experten im Webinar

Dr. Henric Hungerhoff ist Geschäftsführer von APX, dem führenden Frühestphaseninvestor und Accelerator in Europa, getrieben von Axel Springer und Porsche. Seit 2018 hat sich APX industrieübergreifend an mehr als 70 Startups beteiligt und deren Wachstum durch maßgeschneiderte Unterstützung auf allen Investment Readiness Dimensionen sowie ein werthaltiges Netzwerk an Mentoren, Experten, Folgeinvestoren gefördert. APX ist Nachfolger von Axel Springer Plug and Play, das u.a. erster Investor des Fintech Unicorns N26 war.

Tim Niekamp ist Gründer von Visiolab. Er hat Betriebswirtschaft und Management an der Fachhochschule Osnabrück studiert. Neben seiner Gründungserfahrung hat Tim Niekamp internationale Arbeitserfahrung in mehreren Start-ups und Unternehmen gesammelt. Visiolab digitalisiert den Point-of-Sale in Kantinen und Betriebsrestaurants mit dem ersten visuellen, autonomen Kassensystem auf einem iPad.

Henri Huselstein ist Gründer von AUCTA. Er hat International Business Economics an der Maastricht University School of Business and Economics studiert. Neben seiner operativen Erfahrung hat Henri Huselstein Startups als Venture Architect und Unternehmensberater unterstützt. AUCTA hilft Industrieunternehmen bei der Automatisierung von Mitarbeitertrainings mit skalierender immersiver Technologie.

