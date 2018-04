Vermögensverwaltung selbst gemacht mit Portfolio-ETFs

Für Anleger, die Zeit, Aufwand und Kosten weiter reduzieren möchten, sind Portfolio-ETFs ein perfektes Instrument. Sie kombinieren die breite Streuung und die professionelle Vermögensverwaltung traditioneller Fonds mit der fortlaufenden Handelbarkeit von Aktien - und sind dennoch kostengünstig. Im Webinar am 19. April zeigt ComStage-Geschäftsführer Thomas Meyer zu Drewer, welche Chancen Portfolio-ETFs für Sie als Anleger eröffnen.

Thomas Meyer zu Drewer ist Spezialist für Indexfonds und einer der Pioniere im Bereich des indexbezogenen Investierens in Deutschland. Seine Expertise hat Gewicht in der Finanzbranche. Im Online-Seminar am 19. April erläutert Ihnen der ETF-Profi, wie Sie als Anleger mit Portfolio-ETFs besonders clever investieren und was Sie dabei beachten sollten - melden Sie sich jetzt an, es lohnt sich! Nehmen Sie ganz bequem von Ihrem PC, Tablet, Mac oder Smartphone am Online-Seminar teil - selbstverständlich kostenlos!

Thomas Meyer zu Drewer verrät außerdem, wie Sie mit Portfolio-ETFs ein ausgewogenes Chance-Risiko-Verhältnis herstellen und so langfristig erfolgreich investieren. "Mit den ComStage Vermögensstrategie-ETFs partizipieren Sie an der möglichen Ertragskraft verschiedener Märkte und Assetklassen - ob defensiv, ausgewogen oder offensiv", so der ComStage-Geschäftsführer im Vorgespräch.

Ihr Experte

Thomas Meyer zu Drewer ist als Geschäfts­führer verantwortlich für ComStage ETFs. Er absolvierte neben dem Abschluss seines Diploms in Volkswirtschafts­lehre in Bonn das Berufs­diplom "Certified European Financial Analyst" (CEFA). Seine Karriere begann als Trainee bei der Commerzbank AG. Später war er Senior Fonds­manager bei der ADIG Investment in Frankfurt. Es folgten Tätigkeiten als Leiter des Fonds­managements und als Vorstands­mitglied bei zwei großen Asset Managern in München. Vor seiner Zeit bei ComStage ETFs war er einige Jahre für einen ausländischen Vermögens­verwalter tätig. Mit Exchange Traded Funds ist er seit der Einführung in Europa im April 2000 beschäftigt.

