Online-Seminar: US-Aktien im Fokus - Aktienanalysen der großen Tech-Aktien

Roland Jegen und Andreas Bernstein haben sich sowohl auf fundamentale Daten als auch auf die Charttechnik konzentriert, um Ihnen ein umfassendes Verständnis der aktuellen Situation zu vermitteln. Die Experten haben live im Online-Seminar einige bekannte US-Aktien näher betrachtet und erklärten Ihnen, welche Entwicklungen sich im Laufe des Jahres erwarten lassen.

Insbesondere vor dem Hintergrund der Quartalssaison haben die Experten einen besonderen Fokus auf die aktuellen Zahlen gelegt. Welche Aktien sind aktuell besonders im Fokus und welche Chancen ergeben sich für Trader und Anleger? Diese und weitere Fragen wurden im Online-Seminar beantwortet. Sie haben einen tiefen Einblick in die aktuelle Marktsituation erhalten und hatten die Möglichkeit, Ihre Fragen direkt an unsere Experten zu stellen.

Ihre Experten im Webinar

Andreas Bernstein ist unter dem Pseudonym "Bernecker1977" seit dem Jahr 2001 im Internet aktiver Teil der Trading-Community. So leitete er viele Jahre den Bereich Daytrader auf Deutschlands größter Diskussionsplattform wallstreet-online und kann dort auf mehr als 100.000 Beiträge verweisen. Als Referent gibt er seit dem Jahr 2009 auf diversen Veranstaltungen wie der World of Trading, Invest oder diversen Börsentagen seine Erfahrungen an Trading-Interessierte weiter. Sein Eigenhandel von Indizes, Aktien und Forex basiert auf Sentimentdaten und der klassischen Charttechnik. Livetrading-Events und der tägliche Finanzkanal "FIT4FINANZEN" auf Twitch sind die Anlaufpunkte, wo Sie neben den klassischen Social-Media-Kanälen Facebook, Twitter, YouTube und Instagram weitere Inspirationen finden können.

Roland Jegen ist seit über 15 Jahren an der Börse aktiv. Seit 2016 arbeitet er als Trading-Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Volume/ Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden. Er veröffnetlicht regelmäßig technische Analysen zu US-Aktien für den Neobroker Freestoxx.

