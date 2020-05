Experten-Webinar: So wirkt sich Corona auf S&P500, DAX, Euro, Dollar, Öl und Gold aus

Die Weltwirtschaft leidet stark unter der Corona-Pandemie. Daher reagieren die US-Notenbank und die EZB mit umso aggressiveren Maßnahmen. So hat die Fed "unbegrenztes Gelddrucken" angekündigt, während die EZB ein 750 Milliarden Euro schweres Programm aufgelegt hat. Mit dem Geld werden die Billionen schweren Rettungsprogramme der Regierung von US-Präsident Donald Trump beziehungsweise der Euro-Länder finanziert.

Doch was bedeutet das für Sie als Anleger? Im Online-Seminar am 28. Mai führt Volkswirt und Journalist Egmond Haidt, der unter anderem für die BNP Paribas die Sendung "Euer Egmond" moderiert, eine Fundamentalanalyse durch. Der Experte erklärt also, wie aussichtsreich es erscheint, auf sinkende oder steigende Kurse bei S&P500 und DAX, Öl oder Gold zu setzen.

Der Experte nimmt dafür nicht nur die Reaktion der EZB unter die Lupe, sondern zeigt auch auf, was der Hauptgrund für die kräftige Erholung bei S&P500, DAX und dem Ölpreis ist. Zudem ist der Goldpreis zuletzt auf ein 7,5-Jahres-Hoch geklettert. Sie möchten mehr darüber erfahren? Dann melden Sie sich jetzt unverbindlich zu diesem Experten-Webinar am 28. Mai um 18 Uhr an und profitieren sie vom Profi-Wissen des Experten - selbstverständlich kostenlos!

Ihr Experte im Online-Seminar

Egmond Haidt begann nach seiner Bankausbildung und dem BWL-Studium im Jahr 2000 als Redakteur bei BÖRSE ONLINE. Seit dem Verkauf von BÖRSE ONLINE an den Finanzen Verlag im Januar 2013 arbeitet Egmond als freier Finanzjournalist und schreibt über Themen wie Wirtschaft, Aktien, Währungen, Rohstoffe und Edelmetalle. Seit der 2008er-Schuldenkrise beschäftigt er sich intensiv mit dem Thema Gold.

