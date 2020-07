Online-Seminar: Kryptowährungen, Quantencomputer und Lieferdienste - die Anlagetrends 2020?

Das Coronavirus zwang alle zum Umdenken: Dinge, die vor ein paar Monaten völlig normal schienen, wurden zum Luxusgut - zum Beispiel der Besuch im Restaurant oder ein Urlaub im Nachbarland. Vor allem an den Märkten machte sich das besonders bemerkbar und es entwickelten sich neue Trends. Doch welche sind das und werden sie auch nach der Corona-Pandemie noch interessant für Anleger sein? Das können Sie im Online-Seminar am 07. Juli um 18 Uhr erfahren.

Mit dem Bitcoin-Halving im Mai diesen Jahres schafften es auch die Kryptowährungen wieder in die Schlagzeilen der Wirtschaftsmedien. Experten zufolge etabliert sich im Kryptosegment ein Trend im Finanzmarkt - zu größerem Interesse und steigender Akzeptanz auch bei institutionellen Investoren. Wie interpretiert die Chart-Technik die aktuelle Situation am Kryptomarkt und welche Faktoren könnten Einfluss auf die weitere Kursentwicklung der wichtigsten Kryptowährungen haben?

» Hier klicken und live beim Online-Seminar am 07. Juli um 18 Uhr dabei sein!

Diesen Themen widmen sich gleich zwei Experten im Online-Seminar am 07. Juli um 18 Uhr. Heiko Geiger von Vontobel und Benjamin Feingold von Feingold Research sind zwei Börsen-Profis, die die Märkte ganz genau beobachten. Sie kennen die Anlagetrends und können Ihnen verraten, was wirklich nur ein Trend ist und was davon auch die Corona-Pandemie übersteht.

Ob Food Delivery, Kryptowährungen oder Quantum Computing - sie alle profitierten stark von der Corona-Krise und wurden zu den Anlagetrends 2020. Doch lohnt es sich jetzt noch zu investieren oder ist der Trend bald wieder vorbei? Und wenn ja, wie investieren Sie am besten? Auch das werden Ihnen die beiden Experten Geiger und Feingold ausführlich im Online-Seminar am 07. Juli um 18 Uhr erklären. Melden Sie sich noch heute an, um von Ihrem Profi-Wissen profitieren zu können - selbstverständlich kostenlos!

Ihre Experten im Online-Seminar

Heiko Geiger leitet den Bereich Flow Products Development bei der Bank Vontobel Europe AG. Er ist seit über 15 Jahren in der Finanzindustrie tätig und verfügt über langjährige Börsenerfahrung. Heiko Geiger kennt sowohl Banken als auch Börsen von innen wie von außen. Vor seiner Zeit bei Vontobel war er im Indexbereich der Deutschen Börse für die Funktionen Sales und Marketing verantwortlich.

Benjamin Feingold ist Börsenjournalist und Vollblutanleger mit langjähriger Erfahrung im Handel von Zertifikaten und Hebelpapieren. Seit Anfang der 2000er-Jahre hat er unter anderem für Börse Online und die Financial Times Deutschland geschrieben. Nun erläutert er seine Trading-Ideen auf seinem Investmentportal Feingold Research.

