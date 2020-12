Ausblick auf das Börsenjahr 2021 - Trends, Chancen und Anlagemöglichkeiten

Im Marktausblick am 14. Dezember nehmen die beiden Analysten Jürgen Schmitt und Mick Knauff spannende Wertpapiere unter die Lupe. Was erwartet Anleger nach einigen der turbulentesten Monate, die die Finanzwelt je erlebt hat? Wie geht es weiter mit DAX, Dow und Co.? Wie entwickeln sich Anleihen? Bleiben Aktien das Mittel der Wahl? Außerdem werden die Experten einen Blick darauf werfen, wie sich die Coronapandemie im kommenden Jahr auf die Börse auswirken könnte.

Jürgen Schmitt und Mick Knauff beleuchten nicht nur die aktuelle Situation an den Märkten in Deutschland, Amerika und China. Sie geben darüber hinaus auch einen Ausblick auf das Börsenjahr 2021. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen die Antworten auf folgende Fragen: Was verraten die Charts für 2021? Was halten Profis von der aktuellen Börsensituation? Wie sollten Sie als Anleger sich nun verhalten? Sie werden auch auf die Zinsstrategien der Zentralbanken eingehen.

Unterstützt werden die beiden erfahrenen Börsianer im exklusiven Online-Seminar am 14. Dezember von Doron Rozenberg, der Ihnen als Webinarteilnehmer die Social-Trading-Plattform eToro näherbringen wird. "Ich führe Ihnen vor, wie Sie mit eToro chancenreiche Wertpapiere besonders leicht kaufen können", so der Trading-Spezialist. "Außerdem bietet eToro Ihnen als Anleger die Möglichkeit, erfolgreichen Tradern zu folgen und deren Anlagestrategie zu kopieren."

Ihre Experten im Online-Seminar

Jürgen Schmitt ist leidenschaftlicher Börsianer und seit vielen Jahren Chefredakteur von "Der Börsenspiegel", von "Aktien-Monitor" und von "Das Top-10-Depot". Der studierte Diplom-Betriebswirt war von 2006 bis 2013 unter anderem Aufsichtsratsvorsitzender und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Technologie-Holding MAX21 AG. Seit 2016 ist er Geschäftsführer der JS Media GmbH.

Mick Knauff ist Wirtschafts- und Börsenjournalist und langjähriger Korrespondent an der Frankfurter Wertpapierbörse - bekannt geworden durch n24 / Welt, dem Deutschen Anleger Fernsehen DAF oder seinem neuesten Projekt www.aktienlust.tv. Seit mehr als 24 Jahren beschäftigt er sich nun täglich intensiv mit dem Thema Börse. Als Produzent von DER AKTIONÄR TV, ein Magazin auf N24, hat er sich danach dazu entschlossen, konsequent als Gründungsmitglied und Vorstand beim Aufbau des Deutschen Anleger Fernsehens DAF mitzuwirken und den Standort Frankfurt mit der Wertpapierbörse selber als Korrespondent zu besetzen.

Doron Rozenberg ist seit fast 6 Jahren bei eToro und für das Marketing im deutschsprachigen Raum verantwortlich. Darüber hinaus hat er eine langjährige Erfahrung im Online Marketing und in der Finanzberatung. Als waschechter Frankfurter ist er auch selber Trader seit vielen Jahren.

