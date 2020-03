Online-Seminar: Corona-Crash als Chance nutzen - so holen Sie jetzt Nachhaltigkeit ins Depot!

Fondsmanager Dr. Hendrik Leber sagt: "Nachhaltigkeit rechnet sich nachweislich." Der Anlageexperte investiert in Aktien nachhaltig wirtschaftender, erfolgreicher Unternehmen, "die einen Beitrag zur Bewältigung der globalen Herausforderungen leisten". Im Online-Seminar am 26. März erfahren Sie, wie Dr. Hendrik Leber und seine Kollegen Nachhaltigkeit in ihren Portfolios erfolgreich integrieren.

» Hier klicken und mehr über die besonderen Chancen von nachhaltigem Investieren in der Corona-Krise erfahren!

"Das Konzept von Dr. Hendrik Leber ist erfolgreich", sagt Jan-Peter Schott, Vertriebsdirektor der PRIMA Fonds Service GmbH. "35 Prozent Rendite im Jahr 2019 sind der Beweis. Der Corona-Crash ließ die Performance zwar um 30 Prozent fallen. Die Substanz, also die sorgfältig selektierten Nachhaltigkeitswerte, sind aber immer noch dieselben."

Ihnen als Webinarteilnehmer gibt Jan-Peter Schott am 26. März ab 18 Uhr exklusive Einblicke in die Arbeit von Dr. Hendrik Leber und anderen Nachhaltigkeitsprofis. Unter anderem stehen im Online-Seminar folgende Fragen im Mittelpunkt:

Warum ist Nachhaltigkeit für Anleger unverzichtbar?

Sind die Chancen nach dem Corona-Crash heute größer als die Risiken?

Welche Rolle spielen dabei ökologische, soziale und wirtschaftliche Faktoren (ESG-Kriterien)?

Wie wählen Profis nachhaltige Unternehmen aus?

Worauf sollten Sie als Anleger bei einem nachhaltigen Investment achten?

Melden Sie sich jetzt zu diesem exklusiven Online-Seminar an und erfahren Sie mehr über das Nachhaltigkeitsuniversum von PRIMA Fonds. Jan-Peter Schott lässt Sie als Webinarteilnehmer tief in das Portfolio des Fonds blicken, denn nur so kann der Anleger das Konzept "eigenständig nachprüfen und hinterfragen". Für Jan-Peter Schott sind "Glaubwürdigkeit und eine offene Kommunikation fundamental, wenn man über Nachhaltigkeit spricht - und das tun wir."

» Hier klicken und live beim Experten-Webinar am 26. März dabei sein!

Ihr Experte im Webinar

Jan-Peter Schott ist Diplom-Forstwirt und seit März 2014 bei PRIMA Fonds tätig. Er ist in der Region Nord/Ost zuständig für die Betreuung und Gewinnung von freien Finanzdienstleistern, Vertriebsgesellschaften, Maklerpools und Vermögensverwaltern.

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Bildquellen: maxsattana / Shutterstock.com