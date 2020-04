Wie Sie auch in Zeiten von Corona von starken Technologietrends profitieren können

So stark die negativen Auswirkungen der Coronakrise auch sein mögen, bringt sie auch ihre Vorteile mit sich.Die Coronakrise verleiht der Digitalisierung einen kräftigen Schub, beispielsweise durch die Fortschritte im Umgang mit Home Office. Von den Angeboten der Tech-Unternehmen wird rege Gebrauch gemacht. Vorangetrieben wird auch die Technologie der Energiegewinnung aus Wasserstoff, der Technologie der Zukunft. Doch was bedeuten diese Weiterentwicklungen für Sie als Anleger?

Die erzwungene physische Trennung hat die Arbeitswelt auf den Kopf gestellt und die Arbeitsgewohnheiten von Millionen von Menschen in wenigen Wochen radikal verändert. Die Lernkurve der Nutzer im Umgang mit digitalen Kanälen und Kommunikationshilfen zeigt steil nach oben. Doch wie können Sie als Anleger von diesen technologischen Fortschritten profitieren? Im Online-Seminar am 21. April stellen Ihnen zwei Experten Unternehmen vor, welche sehr gut positioniert sind, um von der boomenden Nachfrage nach digitaler Infrastruktur profitieren.

Doch nicht nur Home Office treibt die Weiterentwicklung von Technologien an. Studien zeigen, dass Energiegewinnung aus Wasserstoff in naher Zukunft erheblich zunehmen dürfte. Heiko Geiger und Thomas Rappold gehen im Experten-Webinar am 21. April auch im Detail darauf ein, was sich hinter dem neuartigen Energietrend Wasserstoff verbirgt und wie sie in ihn investieren können.

Ihre Experten im Online-Seminar

Thomas Rappold war einer der ersten Absolventen des europaweit ersten Studiengangs Medien­informatik. Als Mitarbeiter der Strategie­gruppe Internet bei Allianz SE war er maßgeblich an der Entwicklung neuer Finanzportalen für Privat- und Geschäftskunden beteiligt. Rappold ist seit über zehn Jahren als Unternehmer einer Internet-Beratungs- und Beteiligungs­gesellschaft aktiv und an zahlreichen Internet-Start-ups beteiligt. Als Investment-Advisor für Vontobel konzipierte er u.a. den Artificial Intelligence Performance-Index und den Industry 4.0 Performance-Index. Auch auf seiner Website silicon-valley.de informiert der Experte über die Megatrends der Zukunft.

Heiko Geiger leitet den Bereich Flow Products Development bei der Bank Vontobel Europe AG. Er ist seit über 15 Jahren in der Finanzindustrie tätig und verfügt über langjährige Börsenerfahrung. Heiko Geiger kennt sowohl Banken als auch Börsen von innen wie von außen. Vor seiner Zeit bei Vontobel war er im Indexbereich der Deutschen Börse für die Funktionen Sales und Marketing verantwortlich.

