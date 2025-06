Um 18 Uhr Live-Workshop: Extra-Rendite mit Optionen - Strategien für erfahrene Börsenanleger

Optionen leicht gemacht

Der Handel mit Optionen gilt vielen Anlegern als komplex oder risikoreich. Dabei bieten Optionen - richtig eingesetzt - erfahrenen Börsianern attraktive Chancen, unabhängig von der Marktrichtung regelmäßige Prämieneinnahmen zu erzielen. Wie das in der Praxis funktioniert, zeigt Dir Maya Chaudhuri heute Abend ab 18 Uhr!

Im kostenlosen Trading-Workshop heute Abend ab 18 Uhr lernen Teilnehmer erprobte Strategien kennen, um mit geringem Kapitaleinsatz zusätzliche Renditen zu erwirtschaften - auch in seitwärts tendierenden oder volatilen Märkten. Im Fokus stehen praxisbewährte Methoden, die sich leicht mit dem eigenen Depot nachvollziehen lassen.

» Hier anmelden und im Workshop Expertentipps für Optionen erhalten!

Der kostenlose Live-Workshop richtet sich an Anleger mit Erfahrung im Wertpapierhandel, die ihre Kenntnisse im Bereich der Derivate ausbauen und gezielt zur Renditesteigerung nutzen möchten. Grundkenntnisse über Calls, Puts, Strikes und Laufzeiten werden vorausgesetzt. Die Referentin führt Schritt für Schritt durch den Aufbau profitabler Positionen und zeigt auf, wie professionelles Risikomanagement funktioniert.

Neben den strategischen Grundlagen erhalten die Teilnehmer konkrete Einblicke in den Live-Handel sowie reale Marktbeispiele. So lässt sich das Gelernte direkt in die eigene Anlagestrategie integrieren. Ziel des Workshops heute Abend ab 18 Uhr ist es, erfahrenen Anlegern einen klaren, strukturierten Einstieg in den systematischen Optionshandel zu ermöglichen - mit Fokus auf kontrolliertem Risiko und planbarer Zusatzrendite.

» Jetzt Plätze sichern und eine spannende Anlageklasse kennenlernen!

Dieser Workshop wird Dir präsentiert von Traderfox und finanzen.net

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann können Sie sich hier in unseren Webinar-Newsletter eintragen!

Ihre Expertin im Workshop

Maya Chaudhuri ist Gründerin von SheInvest.de und eine erfahrene Finanzexpertin. Sie wurde von ihrem Vater, Prof. Dr. Arun Chaudhuri, einem erfolgreichen Unternehmer und Hedgefonds-Manager, inspiriert. Maya hat mit einem Abiturschnitt von 0,7 sowie einem Physikstudium in München beeindruckende akademische Leistungen erbracht und ihren Master in Mathematischer Physik an der Universität Oxford abgeschlossen. Mit ihrer langjährigen Erfahrung im Aktien- und Optionshandel und der US-amerikanischen Finanzberaterlizenz (Series 65) entwickelt sie heute Handelsalgorithmen und teilt ihr Wissen, um Frauen den Weg zu finanzieller Unabhängigkeit zu ermöglichen.