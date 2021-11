Trading Seminar: Buffett's Erben - die Evolution des Value-Investings

Er bewies immer ein heraus­ragen­des Gespür für viel­verspre­chende Ge­schäfte - seine Erfolgs­ge­schich­te machte ihn welt­weit bekannt und zu einem der reichsten Männer der Welt. Mehr­mals hat er Indizes wie den Dow Jones und den S&P 500 outperformt. Doch was ist das Ge­heim­nis seines Er­folgs und wie in­ve­stieren Sie als Privat­anleger am besten wie der Star­inve­stor? Im Online-Seminar am 7. Dezember verrät Ihnen Trading-Experte Simon Westendorf, Leiter Aktienmanagement bei StarCapital, die Prinzipien des Starinvestors Buffett, die einfach um­setz­bar und von jeder­mann kopier­bar sind.

Warren Buffett ist dank seiner Anlagestrategie des Value-Investings einer der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten geworden. Sein Gespür für gute Investitionen brachte ihm den Spitznamen "Orakel von Omaha" ein. Zudem ist die Aktie seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway die teuerste Aktie der Welt. Wer möchte also nicht ein Portfolio wie Warren Buffett besitzen? Im Online-Seminar am 7. Dezember erfahren Sie live ab 18 Uhr, wie Sie am Buffett-Erfolg teilhaben und wie Sie durch die Evolution des Value-Investings à la Buffett investieren können.

Value-Aktien dominierten lange Zeit die Rankings. Seit der Finanzkrise konnten jedoch Wachstumswerte wesentlich stärker im Kurs wachsen. Doch die (Aktien-)Welt dreht sich weiter und die zwei Lager, in die sie aufgeteilt wurden, lösen sich auf. Simon Westendorf nennt im Online-Seminar am 7. Dezember ab 18 Uhr die Gründe und erläutert, warum der klassische Value-Ansatz nicht mehr reicht und welche Chancen die profitable Value-Strategie bietet.

Ihr Experte

Simon Westendorf gehört seit 2018 als Portfoliomanager zum Team für aktive Anlagestrategien. Gemeinsam mit Manfred Schlumberger verantwortet er zudem den StarCapital Equity Value Plus und hat die Weiterentwicklung des Investmentprozesses bei StarCapital massgeblich geprägt. Zuvor war er zwei Jahre lang bei der Deutschen Bank und der DWS beschäftigt.

