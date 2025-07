Tipps für aktive Anleger

Webinar: Bulle und Bär-Depot - So handeln Privatanleger wie Profis

02.07.25 08:37 Uhr

"TIPP CHECKER" Thomas Kolb und Derivate-Experte Florian Roebbeling liefern Dir in der Juli-Ausgabe der Webinar-Reihe zum Bulle-und-Bär-Depot am 9. Juli ab 18 Uhr interessante Aktien-Vorschläge, die mit Optionsscheinen und Knock-Out-Zertifikaten umgesetzt werden können - auch von Börsianern mit wenig Zeit! Dich erwarten außerdem spannende Fundamentalanalysen und eine Einführung in Discount-Optionsscheine!

Wer­bung

Bildquellen: peterschreiber.media / shutterstock.com