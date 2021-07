B2B-Seminar: Einstieg in Kryptowährungen - eine Einführung in die führenden, regulierten europäischen Börsen

Bitte beachten: Diese Information richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Berater und professionelle Anleger.

Institutionelle Investoren wie Elon Musk haben in den vergangenen Monaten in den Bitcoin investiert. Für den Aufwärtstrend der wichtigsten Kryptowährung in den vergangenen Monaten war das ein wichtiger Faktor. Das Narrativ vom "Big Money", das den Krypto-Markt für sich entdeckt und erobert, hat eine Kettenreaktion von massiven Kapitalzuflüssen ausgelöst. Dieses gestiegene Vertrauen professioneller Investoren und Hedgefonds in den Krypto-Markt hat auch auf viele Kleinanleger abgefärbt.

Möchten Sie ebenfalls in den Kryptomarkt einsteigen? Worauf Sie dabei achten sollten, zeigt Ihnen Konstantin Kraus, institutioneller Vertriebsleiter bei Bitpanda im B2B-Seminar am 13. Juli. Der Experte wird Ihnen fünf Bereiche ausführlich erläutern, die beim Einstieg eine wichtige Rolle spielen und auf welche Kriterien Sie bei Ihren Entscheidungen achten sollten. Themen sind dabei unter anderem Cybersecurity und der infrage kommende Kooperationspartner. Der Experte zeigt Ihnen außerdem verschiedene Fallstudien und Beispiele von Firmen, die das Konzept bereits erfolgreich umsetzen!

"Vertrauen ist der Schlüssel und Vertrauen wird mit einer nahtlosen Erfolgsbilanz in der Kryptoindustrie aufgebaut. Wir werden im B2B-Seminar am 13. Juli besprechen, worauf Sie bei Ihrer Wahl achten sollten", sagte Konstantin Kraus im Vorgespräch. Er wird unter anderem auf die Regulation des Kryptomarktes eingehen sowie die Technologie. Melden Sie sich jetzt kostenlos an und seien Sie am 13. Juli live mit dabei, wenn Konstantin Kraus Ihnen wertvolle Tipps für den Einstieg in den Kryptomarkt gibt - das sollten Sie nicht verpassen!

Ihr Experte im Online-Seminar

Konstantin Kraus ist Institutional Sales Lead bei Bitpanda, wo er sich auf den Vertrieb, das Key Account Management und Partnerschaften für Bitpanda Pro konzentriert. Zuvor war er Investment Manager bei der Newport Group (TAKKT AG / HANIEL) und Leiter Business Development Austria bei Foodora. Zu seinen früheren Erfahrungen zählen AXA Private Equity (Ardian) und die Deutsche Bank. Er war Teil der Greener Davos-Initiative bei den Jahrestagungen des Weltwirtschaftsforums in Davos und wurde 2017 zur Global Shapers Community eingeladen. Konstantin hat einen MSc der Diplomatischen Akademie Wien und der Technischen Universität Wien, einen BA (Hons) vom University College London (UCL) und studierte außerdem in Moskau (MGIMO), Peking (Peking University) und Shanghai (Fudan University). Außerhalb der Arbeit ist er auf Skiern am glücklichsten.

