Online-Seminar: Bitcoin & Co. auf dem Weg zum Mainstream? Chancen und Risiken für Privatanleger

» Melden Sie sich jetzt kostenlos an und erfahren Sie, wie Sie vom Kryptomarkt profitieren können!

Institutionelle Investoren wie Elon Musk haben bereits in den Bitcoin investiert. Für den Aufwärtstrend der bekanntesten Kryptowährung war das im Jahr 2021 ein wichtiger Faktor. Vor allem auf Kleinanleger konnte das gestiegene Vertrauen professioneller Investoren in den Kryptomarkt abfärben.

Haben Sie selbst schon einmal überlegt, in den Kryptomarkt einzusteigen? Oder sind Sie bereits in Krypto investiert und möchten tiefere Einblicke in den Kryptomarkt erhalten? Im Online-Seminar am 24. Februar um 18 Uhr gibt Chief Customer Experience Officer der Börse Stuttgart, Richard Dittrich, exklusive Einblicke in die Zukunftsszenarien unterschiedlicher Kryptowährungen.

» Hier kostenfrei anmelden und am 24. Februar wertvolle Profi-Tipps zum einfachen Einstieg in den Kryptomarkt erhalten!

Der Jahresbeginn von 2022 war für einige Kryptowährungen recht turbulent. Sowohl die Angst vor steigenden Zinsen als auch vor dem Ende der lockeren Geldpolitik hat dem Kryptomarkt in den vergangenen Wochen übel mitgespielt. Wer mit den volatilen Kursbewegungen am Kryptomarkt weniger vertraut ist, gerät angesichts dieser Schwankungen möglicherweise in Panik. Hat man sich jedoch bereits intensiver mit der jungen Assetklasse befasst, weiß man, dass solche Phasen regelmäßig vorkommen können. Im Online-Seminar am 24. Februar um 18 Uhr erklärt Krypto-Profi Richard Dittrich, wie die Entwicklung der neuen Assetklasse voranschreitet, wie Sie als Anleger davon profitieren können, welche Einstiegshürden es gibt und welche Risiken es dabei zu beachten gilt.

Melden Sie sich jetzt kostenlos an und seien Sie am 24. Februar live mit dabei, wenn Richard Dittrich Ihnen wertvolle Tipps für den Einstieg in den Kryptomarkt gibt - das sollten Sie nicht verpassen!

» Jetzt anmelden und explizite Einblicke zum Kryptomarkt erhalten!

Ihr Experte im Online-Seminar

Richard "Richy" Dittrich ist gelernter Bankfachwirtarbeitet und arbeitet bereits seit dem Jahr 2001 an der Börse Stuttgart und war dort maßgeblich am Auf- und Ausbau der Kundenbetreuung beteiligt - schließlich haben die Belange von Privatanlegern für die Börse Stuttgart oberste Priorität. Auch in seiner aktuellen Position als Chief Customer Experience Officer vertritt Richard Dittrich an der Börse Stuttgart die Interessen der Anleger in allen Belangen. Deren Fragen widmet er sich zudem auf Social Media und in seinem erfolgreichen YouTube-Format "Frag Richy" auf dem Kanal der Börse Stuttgart.

Bildquellen: Jaruwan Jaiyangyuen / Shutterstock.com