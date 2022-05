B2B-Seminar: E-Commerce-Boom - Wie geht es weiter nach 2 Jahren Pandemie?

Bitte beachten: Diese Information richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Berater und professionelle Anlegende.

Dank Covid und den Lockdowns blieben vieler Orts die Einkaufszentren und Ladengeschäfte lange Zeit geschlossen. Gleichzeitig profitierte der Onlinehandel. Nun werden weltweit fast alle Restriktionen wieder aufgehoben und die Cafes und Einkaufscentren füllen sich mit Leben. Grund genug, einen genaueren Blick auf Onlinehändler zu werfen und wie die Aussichten der Branche für die Zukunft sind.

Zum Beginn des Jahres mussten die meisten Corona-Gewinner herbe Verluste einstecken. So stürzte die Aktie des Kochboxen-Versenders HelloFresh seit ihrem Hoch im August 2021 um mehr als 60 Prozent ab. Die Aktie von Westwing, Online-Anbieter von Möbeln und Deko fürs Zuhause, musste ein Minus von gut 70 Prozent binnen einem knappen Jahr hinnehmen. Für Investoren sind viele Ecommerce-Aktien damit so günstig wie schon lange nicht mehr. Ob sie damit eine Investition wert sind, oder ob Trader lieber die Finger davon lassen sollten, erfahren Sie im B2B-Seminar am 17. Mai um 11 Uhr.

Insbesondere Schwellenländer sind dank der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden veränderten Konsumverhalten auf der Überholspur. Klare Wachstumstrends sind in Bereichen wie Online-Shopping, Gesundheit oder auch e-Learning zu erkennen. Die Nachfrage wird zunehmend von lokalen Unternehmen bedient. Diese Firmen haben stark in Forschung & Entwicklung investiert und sind führend in Bereichen wie alternative Energien, autonome Mobilität oder auch Internet der Dinge. Investmentprofi David Lump von HANetf beantwortet im B2B-Seminar am 17. Mai ab 11 Uhr Ihre Fragen und gibt einen exklusiven Ausblick auf die Emerging Markets.

Im B2B-Seminar am 17. Mai erhalten Sie einen Deep Dive zu spezialisierteren Angeboten - speziell zugeschnitten auf die Herausforderungen von Anlagevermittlern und -beratern, Vermögensverwaltern, Wealth-Managern und sonstigen Financial Professionals.

Ihr Experte im Online-Seminar

David Lump arbeitet im Sales bei HANetf, einem White-Label-Anbieter innovativer ETFs, und ist dort für die DACH-Region zuständig. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Finanzbranche mit Schwerpunkt auf dem Vertrieb von ETFs und Aktienprodukten. Vor seiner Anstellung bei HANetf war Herr Lump in verschiedenen Rollen bei der Société Generale, Jefferies, der UBS sowie der Deutschen Börse tätig.

