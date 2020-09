Online-Seminar: Investieren wie Warren Buffett - das Orakel von Omaha

Warren Buffett ist ein Großinvestor aus Omaha und genießt den Ruf, ein Investment-Genie zu sein. Mit seiner Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway, die 80 Unternehmen beinhaltet, konnte er jahrelang überzeugen und den S&P 500 Index für lange Zeit übertreffen.

Trotz der aktuellen Kritik kann Buffet viele Jahre mit großen Erfolgen und einer deutlichen Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt verzeichnen. Im Online-Seminar am 29. September zeigen Ihnen die Börsenprofis Thomas Rappold und Heiko Geiger, wie Sie in das Zertifikat investieren können. Sie können als Anleger mit dem Zertifikat nahezu eins zu eins an der Kursentwicklung von 20 Unternehmen teilnehmen, die an der Holdinggesellschaft von Buffet beteiligt sind.

Der Index bildet 20 Top-Unternehmen aus dem Beteiligungsportfolio von Berkshire Hathaway ab. Die Solactive AG setzt als Indexadministrator auf Selektionskritierien und Kennziffern nach Buffett: einen Dreiklang, bestehend aus der Innovationsstärke des Unternehmens, der Strahlkraft der Marke und den handverlesenen Finanzkennziffern des Anlagegroßmeisters. Melden Sie sich jetzt kostenlos an und seien Sie am 29. September live mit dabei, wenn die zwei Experten einen umfassenden Überblick über aussichtsreiche Investitionschancen geben - das sollten Sie nicht verpassen!

Ihre Experten im Online-Seminar

Thomas Rappold war einer der ersten Absolventen des europaweit ersten Studiengangs Medien­informatik. Als Mitarbeiter der Strategie­gruppe Internet bei Allianz SE war er maßgeblich an der Entwicklung neuer Finanzportalen für Privat- und Geschäftskunden beteiligt. Rappold ist seit über zehn Jahren als Unternehmer einer Internet-Beratungs- und Beteiligungs­gesellschaft aktiv und an zahlreichen Internet-Start-ups beteiligt. Als Investment-Advisor für Vontobel konzipierte er u.a. den Artificial Intelligence Performance-Index und den Industry 4.0 Performance-Index. Auch auf seiner Website silicon-valley.de informiert der Experte über die Megatrends der Zukunft.

Heiko Geiger leitet den Bereich Flow Products Distribution bei der Bank Vontobel Europe AG. Er ist seit über 15 Jahren in der Finanzindustrie tätig und verfügt über langjährige Börsenerfahrung. Heiko Geiger kennt sowohl Banken als auch Börsen von innen wie von außen. Vor seiner Zeit bei Vontobel war er im Indexbereich der Deutschen Börse für die Funktionen Sales und Marketing verantwortlich.

