Seminarreihe Trading (Teil 5): Einführung in den Optionshandel - so funktionieren Optionsstrategien

» Hier zur praxisnahen Seminarreihe anmelden und von Trading-Profis lernen!

Optionen gelten als Königsklasse des Börsenhandels. Sie ermöglichen es mit wenig Kapital, bedeutsame Aufwärtschancen wahrzunehmen. Zudem können Trader mit Hilfe von Optionen, Verpflichtungen auf sich nehmen und dafür Optionsprämien kassieren. Ein ähnliches Vorgehen wie es Versicherungen betreiben.

TraderFox-CEO Simon Betschinger gibt Ihnen im Trading-Seminar am 30. März eine Grundlagenausbildung in die Funktionsweise von Optionen und stellt anschließend die Strategie "The Big Call" vor, die darauf setzt, konservative Aktien, die früher oder später neue Hochs erreichen, gezielt zu hebeln. Dabei greift er in Crashphasen eine Trading-Idee auf, in die er All-In geht. "Dieses Thema spielen wir allerdings nur wenn der Gesamtmarkt mehr als 20 Prozent von seinem Hoch korrigiert hat", erklärt Betschinger im Vorgespräch.

» Jetzt kostenfrei anmelden und mehr über den Optionshandel erfahren!

"Klug eingesetzt ermöglichen Optionen bei geringem Risiko die Renditemöglichkeiten deutlich zu erhöhen. Wir setzen im Optionen-Musterdepot mit langlaufenden ITM-Calls auf Aktien, die mit den Strategien High-Quality-Stocks, Conservative Trend-Following und Dauerläufer-Aktien ausgewählt wurden. Ziel sind Renditen von 30 Prozent pro Jahr", fügt der Profi hinzu.

Auch Simon Betschinger hat einige besonders chancenreiche Papiere in seinem Depot - und gibt Ihnen praxisnahe Einblicke in seine Trading-Strategie. Im Live-Event am 2. März zeigt Simon Betschinger, wie Sie vom Optionshandel profitieren können.

Das Online-Seminar mit Simon Betschinger ist Teil 2 der neuen Trading-Reihe bei finanzen.net - melden Sie sich jetzt auch direkt für die anderen Veranstaltungen an, die regelmäßig mittwochs um 18 Uhr stattfinden:

» Hier klicken und kostenfrei geldwerte Trading-Tipps erhalten!

Ihr Experte im Trading-Seminar

Simon Betschinger ist 1980 in Tübingen geboren und ist Diplom Volkswirt (Uni Konstanz). Er ist Unternehmer, Ökonom und Trader. 2007 hat er gemeinsam mit Martin König die TraderFox GmbH gegründet. TraderFox gehört zu den führenden Unternehmen auf dem Gebiet der automatischen Chart­Muster­erkennung, Echtzeit-Signal­generierung und der Visualisierung von Chartinformationen.

Bildquellen: SFIO CRACHO / Shutterstock.com