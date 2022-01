Online-Seminar: So profitieren Sie 2022 vom DAX

"Mit diesen Strategien profitieren Sie 2022 vom deutschen liebsten Börsenkind DAX40. Ganz gleich, wohin sich der Kurs bewegt - ob steigende oder fallende Märkte, ob kurzfristiger Handel oder auf Tagesbasis - so handeln Sie Ausbrüche bei DAX noch erfolgreicher", sagt Profi-Trader Carlos Martins im Vorgespräch. Melden Sie sich jetzt an, los geht's am 3. Februar um 18 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos!

Ausbruchsstrategien nutzen die Volatilität der Märkte. Sie gehören zu den beliebtesten und einfachsten Daytrading-Strategien. Statistisch belegt macht der DAX im Durchschnitt börsentäglich 120 Punkte. Das TradersClub24 BOX-Trading läuft bereits bei einer Volatilität von 15 Punkten in den Gewinn. Im Online-Seminar am 3. Februar stellen Ihnen Carlos Martins und Christian Schürholz außerdem eine erfolgreiche Tradingstrategie auf Tagesbasis vor - für Menschen mit wenig Zeit

"Mit diesen professionellen Strategien müssen Sie sich nicht mehr für long oder short entscheiden. Alle vorgestellten, exklusiven Strategien für das Volatilitäts- und Swingtrading überzeugen mit nachgewiesenem Erfolg", sagte Carlos Martins im Vorgespräch. Im Online-Seminar am 3. Februar zeigt er Ihnen gemeinsam mit Christian Schürholz, COO, wie Sie zeitsparend erfolgreich traden können!

Carlos Martins und Christian Schürholz werden Ihnen außerdem Tradersclub24 vorstellen, den größten Tradingclub Deutschlands. Trader profitieren von einem transparenten Ausbildungskonzept in Kombination mit einem Live-Tradingraum. Einsteiger und routinierte Trader lernen die zuverlässigen, innovativen & eigens entwickelten Tools und Strategien kennen.

Ihre Experten

ist Gründer und Geschäftsführer der TradersClub24 GmbH. Der ehemalige Leistungssportler ist seit 1995 in der Finanzbranche tätig. Seine beruflichen Stationen führten ihn vom klassischen Brokergeschäft als Händler bei einer internationalen Wertpapierhandelsbank bis hin zu leitenden Positionen bei renommierten Online-Brokern. Als professioneller Daytrader, Mentor und Coach liefert er täglich selbst Resultate und teilt sein fundiertes Wissen gern mit anderen. Er war auf Börsentagen, Finanzkongressen sowie in TV-Auftritten zu Gast. Gemeinsam mit seinem professionellen Team begleitet er Clubmitglieder aller Erfahrungsstufen auf dem Weg zum erfolgreichen Trading.

Christian Schürholz ist Chief Operating Officer (COO) beim TradersClub24. Er ist seit über 16 Jahren in der Trading- und Brokerage-Branche zu Hause und war in dieser Zeit für verschiedene internationale Unternehmen in leitenden Positionen tätig. In seinem täglichen englischsprachigen Live-Tradingraum unterstützt er die Clubmitglieder mit tagesaktuellen Analysen zu den Märkten und dem Umsetzen der TC24 Strategien auf einem Echtgeldkonto.

