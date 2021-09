Trading-Seminar: Technische Analyse oder Fundamentalanalyse?

» Melden Sie sich jetzt an und erhalten Sie exklusives Wissen zu Analysetechniken!

Die aufregende Welt des Handels kann auf zwei verschiedene Arten analysiert werden: durch technische und fundamentale Analyse. Obwohl sie so unterschiedlich sind, sind beide Analysen von entscheidender Bedeutung, um ein vollständigeres Bild der Märkte zu erhalten.

Sebstian Priegnitz, Handelsspezialist, zeigt Ihnen im Trading-Seminar am 13. September erklärt Ihnen Bastian Priegnitz, Handelsspezialist bei EuropeFX, die Unterschiede zwischen der technischen und der Fundamentalanalyse. Beides sind Techniken, die von Händlern und Investoren bei der Suche nach Gelegenheiten auf den Kapitalmärkten angewandt werden. Obwohl beide auf die Vorhersage von Markttrends ausgerichtet sind, unterscheiden sie sich sehr stark voneinander. Die Entscheidung, welcher Technik Sie folgen wollen, kann einen großen Einfluss darauf haben, wie Sie sich als Händler entwickeln.

"Beide Analysen eignen sich in verschiedenen Zeitrahmen", sagte Priegnitz im Vorgespräch. Welche Strategien der technischen Analyse es gibt, erfahren Sie im Trading-Seminar am 13. September. Der Profi wird außerdem darauf eingehen, ob beide Analysetechnischen nebeneinander bestehen können. Melden Sie sich jetzt an und nehmen Sie ganz bequem von Ihrem PC, Tablet, Mac oder Smartphone am Online-Seminar teil - selbstverständlich kostenlos!

Dies und noch mehr gibt's live im Trading-Seminar am 13. September! Erfahren Sie außerdem, wie Sie mit Acuity der neuen K.I.-Software für Nachrichtenstimmung, eine Fundamentalanalyse ganz leicht umsetzen können!

Ihre Experten im Online-Seminar

Bastian Priegnitz gehört zur neuen Generation der Handelsspezialisten. Als gelernter Finanzfachmann verfolgt er aufmerksam die sich ständig ändernden Innovationen im Bereich der Finanztechnologie, meistert sie und wendet sie dann in verschiedenen Handelsstrategien an. Er nutzt eine Mischung aus seiner mehrjährigen Erfahrung in diesem Bereich und den neuesten verfügbaren Technologien wie K.I., Sozial- und algorithmischen Handel, um die Erfolgsquote zu erhöhen.

