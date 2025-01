Tradingtipps für Ihr Depot

Webinar: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!

27.01.25 12:37 Uhr

Ingmar Königshofen schaut sich am 3. Februar ab 18 Uhr die aktuelle Situation an den Aktienmärkten an und gibt Empfehlungen zu einzelnen Basiswerten. Neben Informationen zu den eingesetzten Derivaten gibt der Profi auch jede Menge geldwerte Tipps und Tricks rund ums Trading!

