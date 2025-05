Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Vormittag

03.05.25 09:48 Uhr

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Vormittag

Am Samstagvormittag knickt der Bitcoin-Kurs ein. Um 09:40 sank Bitcoin um -0,55 Prozent auf 96.339,73 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (96.870,04 US-Dollar). Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -1,2 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 35,0 Prozent. Indessen verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um -3,68 Prozent auf 368,61 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 382,69 US-Dollar. Indes fällt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 1.842,39 US-Dollar am Vortag auf 1.827,90 US-Dollar nach unten (-0,79 Prozent). Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Litecoin-Kurs -1,30 Prozent schwächer bei 86,80 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 87,94 US-Dollar. Währenddessen wird Ripple bei 2,203 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -0,27 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,209 US-Dollar). Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,6976 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,6977 US-Dollar. In der Zwischenzeit muss Monero Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Monero-Kurs um -3,03 Prozent auf 275,49 US-Dollar. Am Vortag standen noch 284,11 US-Dollar an der Tafel. Nach 0,2153 US-Dollar am Vortag ist der IOTA-Kurs am Samstagvormittag um -2,61 Prozent auf 0,2097 US-Dollar gesunken. In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Samstagvormittag lag der Verge-Kurs bei 0,0052 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0054 US-Dollar. Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2748 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:41 bei 0,2711 US-Dollar. Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0193 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 09:40 bei 0,0190 US-Dollar. Währenddessen zeigt sich Dash im Minus. Im Vergleich zum Vortag (23,71 US-Dollar) geht es um -1,66 Prozent auf 23,32 US-Dollar nach unten. Zudem gibt NEO nach. Um -1,56 Prozent reduziert sich der NEO-Kurs um 09:40 auf 6,060 US-Dollar, nachdem NEO am Vortag noch 6,156 US-Dollar wert war. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net 1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

