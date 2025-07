US-Marktupdate: PepsiCo und TSMC erfreuen vorbörslich

Unsicherheit über eine mögliche Entlassung von Fed-Chair Jerome Powell sorgte zur Wochenmitte für Volatilität an der Wall Street. Der marktbreite S&P 500 endete dennoch 0,32 Prozent fester bei 6.264 Punkten. Es gab 342 Gewinner und 156 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 62 Prozent des Gesamtvolumens. Elf neuen 52-Wochen-Hochs standen vier Tiefs gegenüber. Der Volatilitätsindex VIX sank nach einer zwischenzeitlichen Rally auf 19,48 Punkte um 0,22 Punkte au...

Unsicherheit über eine mögliche Entlassung von Fed-Chair Jerome Powell sorgte zur Wochenmitte für Volatilität an der Wall Street. Der marktbreite S&P 500 endete dennoch 0,32 Prozent fester bei 6.264 Punkten. Es gab 342 Gewinner und 156 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 62 Prozent des Gesamtvolumens. Elf neuen 52-Wochen-Hochs standen vier Tiefs gegenüber. Der Volatilitätsindex VIX sank nach einer zwischenzeitlichen Rally auf 19,48 Punkte um 0,22 Punkte auf 17,16 Zähler. PepsiCo (vorbörslich: +5,42%) und TSMC (vorbörslich: +3,22%) stehen im heutigen vorbörslichen Handel mit besser als erwarteten Quartalszahlen und einer Anhebung der Ausblicke im Anlegerfokus. Ebenfalls nach Zahlen im Blick stehen GE Aerospace (vorbörslich: +1,88%), Abbott (vorbörslich: -6,07%), US Bancorp (vorbörslich: -3,37%) und United Airlines (vorbörslich: +3,01%). Nach der Schlussglocke liefert Netflix seine Quartalsbilanz ab. Die vor Börsenstart veröffentlichten Einzelhandelsumsätze im Juni boten mit einem Anstieg um 0,6 Prozent gegenüber dem Vormonat eine positive Überraschung. Experten hatten im Schnitt einen Anstieg um lediglich 0,2 Prozent prognostiziert nach einem Minus von 0,9 Prozent im Mai. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe kamen mit 221.000 ebenfalls besser als erwartet (Konsensschätzung: 234.000 nach zuvor 227.000) herein. Der Philadelphia-Fed-Index sprang im Juli von zuvor minus 4 auf plus 15,9 Punkte (Konsensschätzung: -1,0). Der S&P 500 Future notierte zuletzt 0,20 Prozent fester und damit etwas höher als vor den Konjunkturdaten.

"Physical AI" verschiebt den Fokus von klassischer Robotik hin zu autonomen Systemen wie Robotaxis und humanoiden Robotern. Das Marktpotenzial wird auf bis zu 10 Millionen Einheiten bis 2030 und über 1 Milliarde bis 2050 geschätzt. KI fungiert als Katalysator für diese Entwicklung, während innovative Technologien die Fortschritte beschleunigen. Humanoide Roboter könnten als zukünftiger Megatrend signifikante Veränderungen in verschiedenen Branchen mit sich bringen.

