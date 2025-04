Um 18 Uhr live: Trump-Volatilität - Schwankungen mit Optionen zu Ihren Gunsten nutzen

Vola für Rendite

Die amerikanischen Aktienmärkte sind deutlich volatiler geworden. Die täglichen Äußerungen von Donald Trump haben Anleger verunsichert. Mit Optionen kann man aus dieser Volatilität Kapital schlagen. Im Workshop heute Abend um 18 Uhr zeigt Ihnen Maya Chaudhuri, wie Sie Ihr Portfolio so aufstellen, dass Sie auch in volatilen Zeiten bestehen und gewinnen. Erfahren Sie, wie Sie mit cleveren Strategien finanzielle Sicherheit für Sie und Ihre Familie sichern.

Teilnehmende erhalten im kostenlosen Live-Workshop von SheInvest.de heute Abend ab 18 Uhr eine verständliche Einführung in den Optionshandel, mit dem Ziel, Schritt für Schritt finanzielle Sicherheit aufzubauen. Ob als Ergänzung zur Altersvorsorge oder zur Verwirklichung persönlicher Ziele wie dem Eigenheim - Optionen eröffnen neue Möglichkeiten, ohne hohe Risiken eingehen zu müssen. Auch wer bislang Berührungsängste mit der Börse hatte, wird erkennen, wie einfach und effektiv sich ein robustes Finanzkonzept entwickeln lässt.

Ein besonderer Fokus liegt auf dem Aufbau eines regelmäßigen Zusatzeinkommens durch den Verkauf von Optionen - ein Instrument, das gerade in unsicheren Zeiten Stabilität bieten kann. Darüber hinaus erfahren Sie, wie Sie Ihr Vermögen langfristig gegen wirtschaftliche Krisen absichern. Der Live-Workshop heute Abend um 18 Uhr richtet sich an alle, die ihre finanzielle Zukunft aktiv und informiert gestalten möchten.

Ihre Expertin im Workshop

Maya Chaudhuri ist Gründerin von SheInvest.de und eine erfahrene Finanzexpertin. Sie wurde von ihrem Vater, Prof. Dr. Arun Chaudhuri, einem erfolgreichen Unternehmer und Hedgefonds-Manager, inspiriert. Maya hat mit einem Abiturschnitt von 0,7 sowie einem Physikstudium in München beeindruckende akademische Leistungen erbracht und ihren Master in Mathematischer Physik an der Universität Oxford abgeschlossen. Mit ihrer langjährigen Erfahrung im Aktien- und Optionshandel und der US-amerikanischen Finanzberaterlizenz (Series 65) entwickelt sie heute Handelsalgorithmen und teilt ihr Wissen, um Frauen den Weg zu finanzieller Unabhängigkeit zu ermöglichen.