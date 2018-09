So stellen Sie Ihr Portfolio in Zeiten politischer Unsicherheiten optimal auf

FACEBOOK DRUCKEN

Was passiert an der Börse, wenn US-Präsident Donald Trump im Handelsstreit mit der EU seine Drohungen wahr macht und Strafzölle auf Autos erhebt? Was, wenn die Banken weiter kriseln? Wie stellen Sie Ihr Portfolio in politisch unsicheren Zeiten optimal auf? Die Antworten darauf hat Portfoliomanagement-Experte und VisualVest-Geschäftsführer Max Holzer im finanzen.net-Webinar gegeben.