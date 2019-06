Technischer Ausblick auf das zweite Börsenhalbjahr - die Aktienmärkte in der Analyse

Seit Monaten belastet der Handelskonflikt zwischen China und den USA die Weltwirtschaft. Eine weitere Eskalation ist nicht ausgeschlossen. Darüber hinaus sorgen Risiken rund um den Brexit, steigende Ölpreise und die schwächelnde Weltkonjunktur für Unsicherheit.

Im Online-Seminar am Montag ordnet Achim Matzke, Leiter Technische Analyse und Indexresearch bei der Commerzbank, die Situation an den Aktienmärkten ein, der Börsenprofi gibt in seiner Analyse außerdem einen ausführlichen Ausblick auf das zweite Börsenhalbjahr. Melden Sie sich jetzt unverbindlich an und nehmen Sie ganz bequem von Ihrem PC, Tablet, Mac oder Smartphone an dieser Live-Veranstaltung teil - selbstverständlich kostenlos!

» Hier klicken und unverbindlich zum "Ausblick auf das zweite Börsenhalbjahr" anmelden!

"Viele Anleger wissen aktuell nicht, was sie tun sollen", sagte Achim Matzke im Vorgespräch. "Das möchte ich am 17. Juni ab 18 Uhr ändern. Wir beleuchten die Situation der wichtigsten Indizes und sehen uns das Umfeld insgesamt an. Damit sind beispielsweise die Zinsen, Währungen oder Rohstoffmärkte gemeint."

Für Sie als Webinarteilnehmer analysiert Achim Matzke die Aktienmärkte sowohl charttechnisch als auch fundamental. Unterstützt wird er dabei von Anouch Wilhelms, Product Manager bei der Commerzbank im Bereich Equity Markets & Commodities und Public Distribution. Sie erhalten eine konkrete Einordnung der aktuellen Börsensituation und einen Ausblick auf die kommenden Monate: Wie geht es an den Börsen weiter? Was belastet die Aktienmärkte derzeit? Was sagen die Charts?

» Die Aktienmärkte in der detaillierten Analyse - jetzt anmelden und mehr erfahren!

Ihre Experten

Achim Matzke leitet bei der Commerzbank den Bereich "Technische Analyse & Index Research". Er hat mehr als 20 Jahre Kapitalmarkterfahrung und gilt als ausgewiesener Experte für die Technische Analyse. Als Ansprechpartner ist Achim Matzke in vielen Medien präsent, seine Marktmeinung ist in der Branche gefragt.

Anouch Alexander Wilhelms studierte Betriebs­wirtschaft an der Frankfurt School of Finance and Management (ehemals HfB) und an der San Pablo CEU Madrid in Spanien. Seit Februar 2008 arbeitet er als Product Manager bei der Commerzbank im Bereich Equity Markets & Commodities, Public Distribution in Frankfurt. Seit 2010 verantwortet er zudem den Bereich Media Relations für strukturierte Wertpapiere der Commerzbank AG.

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com