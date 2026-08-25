BASF SE – Neues Monatshoch
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Videocast – BASF SE: Neues Monatshoch
BASF SE – Neues Monatshoch
Dienstag, 25. August 2026
Die Aktie von BASF hat am gestrigen Montag 1,5% gewonnen und ist dabei auf ein neues Dreimonatshoch gestiegen.
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Rückblick: Positiver Wochenbeginn für die Aktie von BASF – nachdem die Kurse zuletzt im Bereich der mittelfristigen 100-Tage-Linie seitwärts gelaufen waren, folgte gestern ein Ausbruchsversuch. In der Spitze stiegen die Notierungen sogar bis auf das neue August-Hoch bei 52,76 EUR, setzten bis zum Handelsschluss aber auf 52,43 EUR zurück. Damit stand zwar ein Tagesgewinn von 1,5% zu Buche, der Sprung über das Februar-Top gelang jedoch noch nicht auf Anhieb.
Ausblick: Die Papiere von BASF könnten das jüngste Quergeschiebe jetzt nach oben auflösen. Dafür müssten die Notierungen allerdings einen markanten Widerstand überbieten. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite richten sich die Blicke jetzt auf das Februar-Top bei 52,68 EUR, das gestern bereits bremsend gewirkt hatte. Gelingt dort der Break (wichtig: per Tagesschluss), könnten die Kurse an das Mai-Hoch bei 54,32 EUR heranlaufen. Darüber würden das 2024er-, das 2025er- und das aktuelle Jahreshoch in den Fokus rücken, die zwischen 54,93 EUR und 55,06 EUR eine charttechnische Barriere bilden. Bricht die Aktie über dieses wichtige Chartlevel aus, könnten die dadurch freigesetzten bullishen Impulse einen Anstieg in Richtung 60,00 EUR ermöglichen. Das Short-Szenario: Fallen die Kurse indes unterhalb von 51,98 EUR (= das Top vom 7. August) in die vorherige Schiebezone zurück, sollte zunächst auf die mittelfristige 100-Tage-Linie (aktuell bei 50,75 EUR) geachtet werden. Darunter könnte es zu einem weiteren Test der runden 50-Euro-Marke kommen, ehe ein Rücksetzer an den GD50 (49,35 EUR) denkbar wäre. Wird die kurzfristige Trendlinie unterboten, wäre ein neuerlicher Rückfall an die langfristige 200-Tage-Linie (48,48 EUR) vorstellbar.
|Produkt (Call)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Call
|UQ3VLD
|37,77
|3,53
|Open End Turbo Call
|UQ4T24
|43,19
|5,56
|Produkt (Put)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Put
|WB2Q5V
|66,70
|3,59
|Open End Turbo Put
|UJ2NPA
|61,44
|5,57
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
|Entwicklung
|Tag
|1,47%
|5 Tage
|3,80%
|20 Tage
|8,75%
|52 Wochen
|10,80%
|im August
|4,03%
|im Jahr 2026
|18,01%
|Hoch- / Tiefpunkte
|52-Wochenhoch
|55,05
|Abstand zum 52-Wochenhoch
|-4,76%
|52-Wochentief
|41,48
|Abstand zum 52-Wochentief
|26,40%
|Allzeithoch
|98,80
|Abstand zum Allzeithoch
|-46,93%
|Trend
|200-Tage-Linie
|48,48
|Abstand 200-Tage-Linie
|8,14%
|Status (langfristig)
|aufwärts
|100-Tage-Linie
|50,75
|Abstand 100-Tage-Linie
|3,31%
|Status (mittelfristig)
|aufwärts
|50-Tage-Linie
|49,35
|Abstand 50-Tage-Linie
|6,23%
|Status (kurzfristig)
|aufwärts
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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BASF Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.08.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG