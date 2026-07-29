BASF Aktie
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Marktkap. 43,37 Mrd. EURKGV 24,47 Div. Rendite 5,06%
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BASF Underweight
09:11 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe im zweiten Quartal auch von Sondereffekten profitiert, schrieb Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/mis/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 22:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: BASF SE
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Zusammenfassung: BASF Underweight
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
50,34 €
|Abst. Kursziel*:
-20,54%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
51,14 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-21,78%
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BASF
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|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Deutsche Bank AG
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|Jefferies & Company Inc.