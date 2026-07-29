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Symbol BFFAF

JP Morgan Chase & Co.

BASF Underweight

09:11 Uhr
BASF Underweight
Aktie in diesem Artikel
BASF
51,14 EUR 0,41 EUR 0,81%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe im zweiten Quartal auch von Sondereffekten profitiert, schrieb Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 22:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

Zusammenfassung: BASF Underweight

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
50,34 €		 Abst. Kursziel*:
-20,54%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
51,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-21,78%
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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