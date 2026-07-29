BASF Aktie
Marktkap. 43,37 Mrd. EURKGV 24,47 Div. Rendite 5,06%
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
BASF Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BASF nach detaillierten Quartalszahlen von 47 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Sebastian Bray sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem "guten vollständigen Quartalsbericht". Die Aktie des Chemieunternehmens dürfte dennoch weiterhin vor allem von gesamtwirtschaftlichen Faktoren, etwa dem Iran-Konflikt, getrieben werden./ck/rob/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: BASF SE
Zusammenfassung: BASF Hold
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
51,46 €
|Abst. Kursziel*:
-2,84%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
51,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,80%
|
Analyst Name:
Sebastian Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BASF
|14:21
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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