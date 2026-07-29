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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

BASF Hold

14:21 Uhr
BASF Hold
Aktie in diesem Artikel
BASF
51,44 EUR 0,71 EUR 1,40%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BASF nach detaillierten Quartalszahlen von 47 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Sebastian Bray sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem "guten vollständigen Quartalsbericht". Die Aktie des Chemieunternehmens dürfte dennoch weiterhin vor allem von gesamtwirtschaftlichen Faktoren, etwa dem Iran-Konflikt, getrieben werden./ck/rob/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

Zusammenfassung: BASF Hold

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
51,46 €		 Abst. Kursziel*:
-2,84%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
51,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,80%
Analyst Name:
Sebastian Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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